El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha cargado con dureza contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el viaje que ha realizado durante tres días a Estados Unidos. El dirigente del PP ha clausurado el congreso de la formación en Baleares, que ha elegido a Margarita Prohens como nueva líder de la formación en las islas, y allí se ha referido a todas las incongruencias de Sánchez en su gira.

Primero por defender el español en Los Ángeles cuando no lo defiende aquí en España y le ha pedido que haga lo mismo en Baleares o en Cataluña. También por reunirse con fondos de inversión a los que luego critica en nuestro país. "Ha ido a ver a los inversores y cuando aterriza aquí les llama fondos buitre" y "les dice que hay que expropiar sus casas porque las tienen vacías o que no pueden invertir en hospitales o en residencias de ancianos", se ha lamentado Casado añadiendo a continuación que también Sánchez se ha reunido con el presidente de Apple, compañía a la que aquí en España impone tasas como la tasa Google.

Para Pablo Casado, la gira de Pedro Sánchez ha sido tan "bochornosa" y "lamentable" que él nunca la hubiera aceptado y se ha quejado de que siendo el presidente de la cuarta economía de la zona euro su agenda allí no haya llegado ni a la de secretario de Estado o ministro y que no haya sido recibido por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Un asunto, no obstante, para el que Casado tiene una explicación.

Según el líder del PP, el problema está en los socios que ha elegido el presidente del Gobierno como aliados internacionales. "Cada uno elige sus aliados y si Sánchez está con Castro y con Maduro que no espere que Biden le dedique más de 29 segundos en un pasillo", ha sentenciado. También ha añadido que no le extraña que comparen a Sánchez con Superman porque "hace cumbres de 20 segundos, se pasa el día volando y cuando habla parece de otro planeta", lo que ha provocado la risa de los asistentes al congreso balear.

Renovación del CGPJ

También se ha referido el líder del Partido Popular a la nueva petición que el presidente del Gobierno le ha hecho desde Estados Unidos para que su partido cumpla con la Constitución y renueve el Consejo General del Poder Judicial. Casado ha respondido a Sánchez con una pregunta: "¿Por qué no deja que los jueces elijan a los jueces? Nos dice que cumplamos con la Constitución, pero ¿qué dice la Constitución? Pues que 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial serán elegidos por los jueces y magistrados". También se ha referido a la petición que Europa ha hecho a nuestro país para que se renueven de una vez los órganos judiciales.

De esta manera, para Pablo Casado quien está incumpliendo la Constitución y bloqueando la renovación del CGPJ son el PSOE y Pedro Sánchez a los que ha acusado de "atacar" al Tribunal Supremo, al Constitucional y al de Cuentas y de "poner a su amiga de Fiscal General del Estado" en referencia a Dolores Delgado, exministra de Justicia. Así las cosas, el presidente del PP ha comparado a Sánchez con un "conductor suicida" que piensa que todo el mundo va "en contra de su dirección" cuando en realidad lo que sucede es que "él va en contra de todo el mundo".