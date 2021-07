Tres días después de que la Asamblea de Ceuta declarara persona non grata a Santiago Abascal, con la abstención del PP en un pleno en el que se llegó a comparar al líder de Vox con Hitler, la dirección nacional del partido que preside Pablo Casado se ha pronunciado al respecto. La encargada de hacerlo ha sido la presidenta del Comité de Derechos y Garantías y concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, que no ha explicado sin embargo por qué el PP permitió con su abstención que la declaración de persona non grata saliera adelante.

"El Partido Popular está siempre en contra de los señalamientos y de los cordones sanitarios a los partidos políticos. Creemos que es una herramienta absolutamente deleznable que muchas veces utiliza la izquierda con esa superioridad moral con la que quiere echar del mapa al adversario político", ha señalado la dirigente popular en declaraciones a los medios. "Muchas veces hemos sido nosotros las propias víctimas. Desde luego esas no son las formas del Partido Popular" ha añadido Levy tachando esta práctica de "totalitaria".

Critica a Vox por una iniciativa que el partido nunca presentó

No obstante, tras aclarar este punto la dirigente popular ha pedido a Vox "coherencia" y ha asegurado que la formación de Santiago Abascal intentó en diciembre de 2020 declarar persona non grata en Murcia al presidente del PP en Castilla La Mancha, Paco Núñez por el el pacto del agua alcanzado en Castilla La Mancha entre PSOE, PP y Ciudadanos, que limitaba el trasvase Tajo-Segura . Sin embargo, no fue la Vox quien anunció esta iniciativa sino los diputados díscolos de la formación que fueron expulsados del partido unos meses antes, en junio de 2020 y que pueden seguir utilizando esa marca en la Asamblea de Murcia a pesar de no pertenecer al partido. De hecho, la cuenta de Twitter en la que anunciaron la presentación de la iniciativa ni siquiera es la oficial del partido en la región.

"Hay que ser coherente en esta vida y no insultar y bramar cuando le pasa a uno y luego hacer lo que te venga en gana en otras circunstancias", ha recomendado Andrea Levy al partido de Santiago Abascal desconociendo que ellos nunca presentaron tal iniciativa. De hecho, y a pesar de que los expulsados de Vox anunciaron que habían registrado esa iniciativa en la Asamblea, lo cierto es que no aparece recogida en ningún documento oficial de la Cámara murciana. Hasta la fecha no se ha votado nunca en Murcia una declaración de persona non grata hacia el presidente del PP de Castilla La Mancha, Paco Núñez. Tampoco hacía el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, o la coordinadora de Ciudadanos, Carmen Picazo, a los que también se proponía como personas non gratas.