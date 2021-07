El PP ganaría las elecciones según el sondeo de GAD3 que publica este lunes ABC, pero además lo haría con mayor contundencia de la que pronostican la mayoría de las encuestas: los populares llegan al 31,1% de intención de voto y tendrían 139 escaños, superando la cifra que lograse Rajoy en las repetición electoral que vivimos en 2016.

Los de Pablo Casado mejoran en seis décimas y un diputado respecto al anterior sondeo de GAD3, publicado en mayo tras las elecciones en la Comunidad de Madrid y que fue el primero en el que se recogía el vuelco político tras esta convocatoria.

Se trata de una trayectoria opuesta a la descrita por el PSOE, que pierde tres décimas y dos escaños para quedarse en el 25,1% de intención de voto y 101 diputados, respectivamente. Los datos señalan, por tanto, que la reciente gran crisis de Gobierno —con cambios en ocho ministerios y la salida de Iván Redondo— no ha surtido, al menos por ahora, ningún efecto positivo para los socialistas.

Cae Vox, sube Unidas Podemos

Por su parte Vox se mantiene en tercera posición, pero con una trayectoria descendente: pasa del 13,8% de intención de voto y 40 diputados a quedarse en el 12,4% y 37 escaños, que, aún así, garantizarían la mayoría absoluta con el PP, además de que a este bloque se podrían sumar al menos los dos diputados de Navarra Suma y quizá los otros dos de Ciudadanos, que sigue en unas cifras bajísimas: un 3,5% pese a ganar dos décimas.

Al contrario que los de Abascal, Unidas Podemos registra una recuperación importante: ganan 1,7 puntos para llegar al 10%, y si en mayo tenían sólo 17 escaños ahora se disparan hasta los 23. Es un movimiento que coincide con lo ya señalado por una encuesta de la pasada semana y que coincide con un descenso de Más País, la formación de Errejón que subió con cierta fuerza tras su resultado en Madrid. Una subida que empieza a desinflarse ya: pasa del 4,1% y seis diputados a un 3,3% y sólo cinco.

Por su parte, los partidos secesionistas y nacionalistas mantendrían su representación sin grandes cambios respecto a mayo: ERC tendría los mismos 13 diputados, Junts per Catalunya estaría asimismo en 10, el PNV perdería uno para quedarse en seis mientras que Bildu repetiría los mismos cinco. Aún así, estos 34 escaños no permitirían apoyar a un gobierno con PSOE, UP y Más País, que se quedan en 129, muy lejos de una mayoría suficiente.