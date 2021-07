Adoctrinamiento en un instituto de Barcelona: "Hasel y Cuixart han sido perseguidos por sus ideas"

"¿Todos sabéis quién es Pablo Hasel o no? ¿Estáis todos al día, no? Todos sabemos que ha entrado en prisión por haber hecho una serie de canciones y por haber escrito una serie de tuits. Por ello estará cuatro años en prisión. El motivo por el que este señor y muchos otros están en prisión, han sido reprimidos o han sido perseguidos, es por sus ideas y es por dar ejemplo. Es decir, Jordi Cuixart no está en la prisión porque sí".

De este tenor son algunas de las consideraciones que un profesor de catalán del Instituto Ernest Lluch de Barcelona hizo a sus alumnos a raíz del encarcelamiento del rapero Hasel por enaltecimiento del terrorismo con el agravante de reincidencia, injurias y calumnias a la Corona, injurias y calumnias contra Instituciones del Estado, resistencia a la autoridad, allanamiento, lesiones y coacciones. El individuo acumula cuatro condenas e ingresó en la cárcel por la reiteración delictiva.

El profesor de instituto obvió por ejemplo algunas de las letras del rapero: "¡Merece que explote el coche de Patxi López!" o "Es un error no escuchar lo que canto, como Terra Lliure dejando vivo a Losantos". También cantaba que "los Grapo eran defensa propia ante el imperialismo y su crimen" o "pienso en balas que nucas de jueces nazis alcancen".

El docente, además de defender a Hasel, preguntó a sus alumnos si habían participado en las manifestaciones de apoyo al rapero. Como se recordará, tales manifestaciones fueron extremadamente violentas y solían acabar con actos de pillaje y saqueo de comercios.

Para concluir su "lección", el profesor aseguraba: "Hay una ley mordaza que la crearon hace siete u ocho años y ningún partido se dedica a eliminarla. Ya les interesa... Ya les va bien a todos y cada uno de los partidos que son incapaces de dar marcha atrás en una ley que va en detrimento de todos. Así que bueno, es lo que hay y así nos va... Se cambian la cara, se ponen la careta verde, primero azul, después naranja y ahora es verde... Y la gente se sorprende de que la careta sea verde".

Estas consideraciones fueron grabadas en vídeo y llegaron al grupo parlamentario en Cataluña de Vox, que ha decidido presentar el caso ante el "síndico de agravios" (el defensor del pueblo autonómico) par refutar la teoría del propio síndico, el exdirigente del PSUC Rafael Ribó, sobre la supuesta ausencia de casos de adoctrinamiento escolar en Cataluña.

Vox pide a Ribó que abra una investigación en base al vídeo en el que se recogen las referidas consideraciones del profesor, que requiera a la consejería de Educación para que se abra un procedimiento sancionador contra el docente y que se proponga una normativa que sancione de forma específica los actos de adoctrinamiento en las aulas "estableciendo sanciones de inhabilitación para el ejercicio de la docencia en casos de reiteración".