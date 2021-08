La Generalidad, a por todas en Madrid: quiere el aeropuerto, el puerto y 'fora les forces d'ocupació'

La delegación del gobierno catalán que viaja a Madrid para reunirse esta tarde con la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, lleva una agenda de máximos y pretende arrancar al Ejecutivo 56 traspasos más la cesión del Aeropuerto y el Puerto de Barcelona así como un plan para expulsar de Cataluña a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A la reunión de la mesa bilateral entre Gobierno y Govern acuden por parte separatista el vicepresidente Jordi Puigneró (JxCat), la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà (ERC) y el consejero de Economía, Jaume Giró, independiente de la cuota de Puigdemont. Y en la carpeta llevan expedientes de todo tipo, desde asuntos como el traspaso de las becas universitarias y el ingreso mínimo vital hasta reivindicaciones de máximos, como el control de las infraestructuras clave o que el Estado dote de más presupuesto a la Generalidad para contratar Mossos mientras se expulsa a policías nacionales y guardias civiles.

El Govern pretende que la reunión no sea un mero trámite preparatorio de la mesa de diálogo que celebrarán en septiembre Pedro Sánchez y Pere Aragonès. ERC quiere convencer a sus socios de Junts per Catalunya de que se pueden arrancar grandes concesiones al Gobierno mientras se sientan las bases de un nuevo embate separatista. Para ello, Vilagrà, mano derecha de Aragonès en el Govern, "pretende imponer un ritmo de trabajo intenso" y "concretar los 56 traspasos pendientes". "No queremos pasar ni una", ha dicho la consejera en declaraciones a la emisora de la Generalidad poco antes de partir hacia la capital de España, donde a las cuatro de la tarde está prevista la reunión.

Según Vilagrà, existe el riesgo de que se llegue a acuerdos políticos que luego encallen en la maquinaria del Estado. Por eso, advierte que serán puntillosos y exigentes en el traspaso de 56 competencias que no ha especificado en su totalidad pero que asegura que están acordadas y pendientes desde hace años.

Los "polis malos"

Por su parte, Puigneró y Giró acuden a Madrid con el papel de "polis malos". Puigneró es el hombre de confianza de Puigdemont en el Govern y uno de los elementos más radicales del separatismo, conocido por sus mensajes de odio a España en redes sociales. Giró, exdirectivo de banca, se ha destapado como un separatista ortodoxo. A ellos corresponderá abrir las carpetas más espinosas, como el traspaso del Aeropuerto de El Prat y el Puerto de Barcelona así como una mayor dotación para contratar mossos d'esquadra que sustituyan a los pocos guardias civiles y policías nacionales que aún permanecen en Cataluña.

A JxCat le interesa además embarrar el campo y en los últimos días menudean las declaraciones en favor de no sentarse a dialogar con el Gobierno salvo que haya un pronunciamiento explícito del Ejecutivo en favor de negociar una amnistía y la celebración de un referéndum de autodeterminación-.