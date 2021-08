Daniel Arias, presidente de Vox Toledo | Vox

En pleno enfrentamiento entre PP y Vox, tanto a nivel nacional como en comunidades como Madrid, Andalucía o Murcia, el líder del PP en Castilla La Mancha, Paco Núñez, sorprendía con unas declaraciones en las que tendía la mano a los de Abascal para gobernar en esta región si dan los números en las próximas elecciones autonómicas. Una oferta que Vox "agradece" pero rechaza, a la espera de que se celebren antes comicios.

Núñez reiteraba ayer su ofrecimiento a Vox en una entrevista en La Noche de Dieter, de esRadio, en la que aseguraba que "ningún ciudadano castellanomanchego entendería que PP y Vox, tal y como dicen todas las encuestas, tuvieran la oportunidad de formar gobierno y no lo formaran".

"Nadie nos perdonaría en la calle poder echar al socialismo y no hacerlo", aseguraba, esquivando la pregunta sobre las malas relaciones que ambos partidos mantienen, especialmente después de declarar persona non grata a Santiago Abascal en Ceuta.

La oferta se produce a dos años de que estén previstas las elecciones autonómicas, salvo que hubiera un adelanto electoral, lo que es improbable teniendo en cuenta que el PSOE de Emiliano García-Page gobierna con mayoría absoluta en Castilla La Mancha.

"Los pactos ahora no son lo importante"

En conversación con Libertad Digital, el presidente provincial de Vox en Toledo, Daniel Arias, niega haber mantenido conversaciones con Núñez en este sentido, tal y como aseguró el líder autonómico del PP. "Ni yo ni ninguno de los presidentes provinciales de mi partido en Castilla La Mancha hemos hablado con Paco Núñez", asegura.

Arias engloba su ofrecimiento en la necesidad de tener una buena relación con Vox, por si después necesita su apoyo para gobernar. "Nosotros aspiramos a ganar las elecciones y quedar por delante del PP", asegura, a pesar de que los sondeos sitúan a los populares en los 15 escaños, empatados con el PSOE, y dan a Vox 3. Cs pasaría de los 4 actuales a quedarse fuera.

"Agradecemos a Núñez que se aleje de la posición de Casado y Egea, que no paran de atacar a Vox, pero los pactos no son importantes para nosotros y no sabemos qué va a pasar en las elecciones, y quién va a tener que a poyar a quién", declara el líder provincial de Vox a este periódico.

Vox cuenta con líderes provinciales en su estructura como partido pero no con presidentes autonómicos al rechazar la idea del Estado de las Autonomías y los conocidos como "barones" autonómicos.

Los de Abascal se quedaron fuera del Parlamento de Castilla La Mancha en las últimas elecciones de mayo de 2019 pero lograron representación por esta comunidad en las elecciones generales del mes de abril. En las de noviembre experimentaron un gran crecimiento al sumar 5 diputados nacionales por Castilla La Mancha, convirtiéndose en la tercera fuerza política en esta comunidad por delante de Podemos y a tan sólo dos escaños del PP.