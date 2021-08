Podemos señala al Rey en su ataque a Juan Carlos I: "La familia Borbón tiene que comportarse"

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón, ha criticado este jueves la situación del Rey Emérito Juan Carlos I, que se encuentra fuera de España desde hace un año y la ha comparado con la del ex director general de la Guardia Civil José Luis Roldán que llegó a ser condenado a más de 30 años de cárcel por varios delitos relacionados con la corrupción.

En una entrevista en RNE, Castañón ha señalado que ni siquiera Roldán "uno de los fugados más famosos de los noventa" estuvo "tantísimo tiempo" fuera de España. En ese sentido, ha criticado que la falta de una respuesta ante esta situación "daña" la democracia.

Sofía Castañón olvida que Juan Carlos I no sólo no está en búsqueda y captura como sí lo estuvo el que fuera director de la Guardia Civil, sino que a día de hoy ni siquiera tiene una causa abierta con la Justicia.

La crítica sube un escalón

La portavoz podemita se suma a las críticas lanzadas esta semana por la secretaria general de su partido y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, cuando se cumplía un año del anuncio de la salida del Rey emérito de España. Belarra criticó los escándalos "de corrupción e impunidad" de éste, calificó su salida de "huida", la consideró una "grave anomalía democrática en España" y un "descrédito de las instituciones".

Unas críticas que no recibieron ninguna respuesta de Pedro Sánchez en su despacho con el Rey en Marivent, pero que si han sido contestadas por la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Pero Castañón ha ido un paso más allá lamentado que durante este tiempo no se haya activado ningún mecanismo que garantice que el actual Rey, Felipe VI, "no va a hacer o no esta haciendo lo mismo que su padre" y ha advertido que "la familia Borbón tiene que comportarse" y regirse por la ley "como una más", ha llegado a decir.

No critica a Sánchez

En esta misma línea ha afirmado que la falta de "ningún tipo de respuesta" ante esa "fuga continuada" es "profundamente lesiva" para las instituciones, aunque al ser preguntada directamente por el silencio del presidente Pedro Sánchez sobre este asunto, ha evitado criticarle directamente. "No entramos a valorar", ha apuntado, para añadir a continuación que "tiene que haber una respuesta contundente" y Unidas Podemos la seguirá haciendo.

Por otro lado, Castañón no ha descartado que su grupo parlamentario vaya a impulsar de nuevo una comisión de investigación sobre el Emérito en la Cámara Baja, al ser preguntada al respecto.

Con todo, ha señalado que en un tiempo en el que preocupa la desafección por la política y las instituciones se debería ser "más riguroso" y más exigente" ante estas "fugas " y esta "falta de control".