El PP de Valladolid dice que "no hay quien se crea a Óscar Puente" tras la polémica por un coche de lujo

Pilar del Olmo, consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León | Agencia ICAL

La presidenta del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, ha asegurado en Es La Mañana de Federico que "mi grupo va a seguir controlando este tipo de conductas reprochables del alcalde" tras la nueva polémica surgida en torno al socialista Óscar Puente. El uso por parte del alcalde de la ciudad de un coche de gama alta, que él mismo ha reconocido que está a nombre de un grupo empresarial, para disfrutar de sus vacaciones ha despertado fuertes críticas en las redes sociales. "No hay quien se lo crea", ha afirmado del Olmo tras ser preguntada por las explicaciones que Óscar Puente ha dado en las últimas horas.

"Eso nos pasa a todos los vallisoletanos, que nos dejan un coche, las llaves y sin saber de quién es nos vamos de vacaciones con él…", ha ironizado la presidenta popular, quien ha contado que el teniente alcalde se defendió de las preguntas de su grupo en el Ayuntamiento asegurando que no sabía si el coche pertenecía a Óscar Puente. Una duda que, evidentemente, ya se ha resuelto puesto que el vehículo parece estar a nombre del grupo Recoletas. "Le preguntamos sobre los contratos y licencias que han dado a estas empresas pero solo responden acerca de la parte hospitalaria", evitando hablar y dar más explicaciones. "Como es propio de los socialistas, no hay transparencia ninguna y ya no saben ni qué explicaciones dar. Es una vergüenza para Valladolid", ha señalado.

La situación epidemiológica en Valladolid

Acerca de la situación de la pandemia en Valladolid, Pilar del Olmo ha explicado que "no es buena, al igual que en el resto de España" porque ya empieza a haber algún problema en los hospitales a causa de la quinta ola. Asimismo, ha criticado la gestión del alcalde Óscar Puente, que "defendía que esto solo era una gripe, luego presumía de ir sin mascarilla y encima se negaba a declarar el luto oficial o a hacer homenajes a las víctimas". En este contexto, ha destacado que durante la pandemia le han llamado la atención por no usar la mascarilla en espacios cerrados en varias ocasiones. Por otro lado, la presidenta popular ha asegurado que "quiso convertir el centro de Valladolid en una ratonera cuando todos estábamos confinados y ha generado un caos circulatorio y unos atascos terribles" en la ciudad.

El festival de Aranda

Otra de las polémicas surgidas en los últimos días la ha provocado la celebración del festival Sonorama en Aranda de Duero. Pilar del Olmo ha confirmado que "sí se va a celebrar" pero "con las debidas precauciones", entre las que señaló que los asistentes deberán estar sentados con distancia de seguridad. "Se van a reducir riesgos", ha concluido.