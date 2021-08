La relación entre PP y Vox atraviesa por su peor momento en pleno auge de las encuestas

La moción de censura presentada por Vox el pasado octubre contra Pedro Sánchez, en la que el Partido Popular votó en contra, fue tan solo el inicio del empeoramiento de las relaciones entre las formaciones lideradas por Pablo Casado y Santiago Abascal.

Unas relaciones que no han mejorado en los últimos meses, justo cuando las encuestas recogen que ambos partidos podrían formar gobierno y echar a Pedro Sánchez de La Moncloa. La crisis de Ceuta ha marcado un antes y un después entre el PP y Vox después de que los populares de la ciudad autónoma se abstuvieran en la votación que declaró persona non grata a Santiago Abascal.

Tan solo unos días después de este episodio, la contienda se trasladaba a la Comunidad de Madrid, donde era el propio Santiago Abascal el que amenazaba a la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, con llevarla a los tribunales si implantaba el pasaporte Covid.

La situación no es mejor en Andalucía, donde Vox rompió con el Partido Popular al considerar que Juanma Moreno se estaba saltando los acuerdos que alcanzaron en su pacto de investidura. Cabe destacar que la tensión entre ambos se produce en pleno ecuador de la legislatura, tanto a nivel nacional como autonómico.

Habrá elecciones en el plazo de dos años, si no se produce antes un adelanto, lo que implica que las formaciones deben ir tomando posiciones y marcar perfil propio tras dos años de estrecha colaboración. Con este panorama, ¿cómo se encuentran las relaciones entre el PP y Vox en las diferentes Comunidades Autónomas en las que se necesitan para gobernar?

Andalucía, una relación que empeora

El pasado mayo, Vox anunció que retiraba su apoyo al Gobierno de Andalucía por acoger a 13 menas de Ceuta. Desde entonces, la relación entre ambas formaciones en esa comunidad no ha hecho mas que empeorar. Los de Abascal insisten en reclamar al presidente Juanma Moreno que adelante elecciones, como ocurrió en Madrid, de ahí su negativa a seguir apoyando sus propuestas.

Vox llegó a boicotear dos leyes de vital importancia en el Parlamento andaluz: la Ley de Salud Pública y la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio Andaluz, que finalmente se logró tramitar tras días de conversaciones. El partido entiende que, a tenor de las encuestas, el Parlamento andaluz no refleja el sentir actual de los andaluces, es decir, que Vox debería ocupar ahora el lugar de Cs en el gobierno.

En este sentido, Macarena Olona o Patricia Rueda se han dirigido a la Junta aseverando que, de cara a los próximos comicios, el PP debería asumir que "el Gobierno será con Vox o no será". Por su parte, desde los populares han contestado pidiendo "altura política" y "no jugar con los adelantos electorales desde un punto de vista táctico cuando aún estamos luchando con una quinta ola", a lo que Vox ha respondido…X

Pero en el seno del Gobierno andaluz ya trabajan con la idea de que este veto de Vox se mantendrá por lo que preparan su ‘plan B’: una prórroga de los Presupuestos de 2021 para 2022. Aunque aseguran que tratarán "hasta el último día" de sacar adelante unas cuentas nuevas, lo que tienen claro ya es que las cuentas de 2021 podrían adaptarse al año siguiente sin muchos problemas.

Madrid y el último choque Ayuso-Abascal

El pasado lunes, Santiago Abascal utilizó sus redes sociales para amenazar a Isabel Díaz Ayuso con ir a los tribunales si la dirigente madrileña aprobaba el pasaporte Covid, palabras que provocaron un nuevo foco de tensión entre ambas formaciones.

Días después, Díaz Ayuso trató de zanjar la polémica explicando que está "absolutamente en contra de estar innovando y de imponer restricciones y complicaciones". "Pero sí que creo que si se está vacunado e inmunizado es para algo, y hay que estudiarlo sin ocurrencias y contando con la opinión de los médicos".

Con respecto a la reacción de Abascal, dijo que no tiene "problemas con Vox. No lo tengo yo en Madrid pero algunos gobernamos y tenemos responsabilidades en las administraciones y los tonos amenazantes y los ultimátum no me gustan".

Desde la CAM explican que lo que no le "gustó" a Ayuso fue la "amenaza" y por ello, contestó al dirigente de Vox, aunque reconocen también que la relación con Vox en la región es "buena". No tienen dudas de que en septiembre, a su vuelta a la Asamblea, ambas formaciones podrán "sacar adelante las políticas que necesitan los madrileños".

Murcia, relaciones rotas

En Murcia, las relaciones también se encuentran rotas después de que el PP formara gobierno con los tres diputados expulsados de Vox, motivo por el cual la formación de Abascal reclama también un adelanto de las elecciones en esta comunidad.

En el Partido Popular esperan que estas diferencias no vayan a más aunque la situación en Murcia es distinta ya que, el PP tiene la mayoría absoluta para las votaciones al apoyarse en los tres díscolos de Vox y otros tres diputados expulsados de Cs.