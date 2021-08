El PP reclama a Vox "no confundirse de enemigo": "Si Abascal está en buscar líos, él es el responsable de ello"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha reclamado a Vox "no confundirse de enemigo político" tras las críticas que esa formación ha dirigido a su partido estas semanas a raíz de la declaración de Santiago Abascal como persona non grata en Ceuta o su amenaza de llevar a los tribunales a los Gobiernos autonómicos del PP si implantan el pasaporte Covid.

"Si el señor Abascal está en buscar líos, él es el responsable de ello. El PP está en buscar soluciones a los problemas de los españoles y ahí va a estar porque somos alternativa de Gobierno y porque nos debemos a ellos", ha declarado Montesinos a Europa Press.

El dirigente 'popular' ha explicado que la relación con Vox es la que "tiene que haber entre dos formaciones políticas en las que de forma externa, en algunas CCAA y ayuntamientos, el PP recibe su apoyo parlamentario". Se trata, ha proseguido, de una "relación parlamentaria para llevar a cabo los proyectos del PP y de los Gobiernos que lidera el PP" en esos territorios.

Al ser preguntado si Vox está marcando el paso al PP con el pasaporte Covid, después de que los de Abascal hayan anunciado que irán a los tribunales si lo aprueba el Gobierno andaluz porque lo considera una "salvajada", Montesinos ha rechazado de plano esa posibilidad y ha advertido de que "el problema no son las comunidades" sino Pedro Sánchez, que "no ha articulado una Ley de Pandemias que daría "seguridad jurídica" a las autonomías. "Lo que le decimos a Vox es que no se confunda de enemigo político, que no se confunda de adversario", ha apostillado.

Pasaporte Covid

Al ser preguntada si la dirección del PP es partidaria del pasaporte Covid, como sí defienden algunas autonomías como Galicia, Montesinos no se ha pronunciado y ha señalado que la dirección del PP "lo que hace es entender y comprender a las comunidades autónomas", que lo están "intentado hacer lo mejor posible en base a los datos que tienen".

"Aquí el problema es que Pedro Sánchez se ha ido de vacaciones en plena quinta ola sin tomar el timón, sin tomar las riendas de la respuesta ante la crisis sanitaria y económica. Ese es el verdadero problema. ¿Cuál es la solución del PP? Una Ley de Pandemias", ha subrayado, para añadir que es una norma que piden el Consejo de Estado, las CCAA y los expertos para "dar seguridad jurídica" a las autonomías en la toma de decisiones.

A su entender, no puede haber "17 modelos diferentes, ni 17 soluciones diferentes" sino "un Gobierno que, de forma coordinada con las comunidades, tome decisiones". "Lo que tiene que hacer la ministra de Sanidad es sentarse con las CCAA, coordinar y aprobar esa Ley de Pandemias que podría estar lista en agosto", ha reiterado.

Pide el voto a los electores de Vox

A renglón seguido, ha pedido el voto a los electores de Vox porque, a su entender, si se aglutina en torno al PP se puede echar a Pedro Sánchez de Moncloa. "A quién ha votado en alguna ocasión a Vox, a todo el votante de centroderecha y también al votante socialista descontento, le decimos que el PP es su casa y que vamos a gobernar para todos y defender siempre el interés general", ha proclamado.

Montesinos ha asegurado que para su partido "el único rival" es Sánchez, que es "el peor presidente del Gobierno que ha tenido España en democracia". "Nosotros en quien ponemos la lupa es en el señor Sánchez y en sus nefastas políticas económicas, sanitarias y en sus mentiras. Por eso, estamos lanzando un mensaje muy claro al votante de centroderecha y es que si unimos el voto, Sánchez no tiene nada que hacer", ha añadido.

En este sentido ha señalado que si ocurre lo que pasó en las autonómicas de Madrid del 4 de mayo, Sánchez "no tiene ninguna posibilidad" de repetir en Moncloa porque "el votante de centroderecha y el votante socialista descontento es más que el votante sanchista".

Montesinos ha indicado que esa necesidad de que haya un PP "fuerte" es un mensaje que están entendiendo cada vez más españoles y, de hecho, ha destacado que las encuestas recogen que "la inmensa mayoría del votante de Cs ya ha vuelto al PP". "Si unificamos el voto al centroderecha, multiplicamos los escaños. Y si multiplicamos los escaños, habrá en las próximas elecciones generales un Gobierno del PP que pueda desfribilar España", ha aseverado.

Convención nacional del PP

Ante la Convención Nacional que el PP celebrará en octubre, ha señalado que su partido se dirige a las bases de otros partidos para "ensanchar" al PP, entre ellos los socialistas "descontentos" con la gestión de Pedro Sánchez.

A su entender, hay un votante que apoyó al PSOE en las últimas generales pero "hoy está enfadado con el sanchismo y con Pedro Sánchez porque ha incumplido su palabra". "Y a ellos también nos dirigimos", ha proclamado, para añadir que el PP es un partido de "puerta ancha" en el que caben todos.

El vicesecretario de Comunicación del PP ha explicado que el PP está preparando esa Convención Nacional --fijada para los días 2 y 3 de octubre en Valencia-- porque será la "puesta de largo" del proyecto de "presente y de futuro" que Pablo Casado va a ofrecer a los españoles.

Ante el hecho de que el PSOE también celebre su Congreso en Valencia, a mediados de octubre, ha afirmado que los españoles "podrán comprar y comprobar que el PP se presenta como un proyecto de presente y de futuro para los españoles" mientras que el PSOE "va a representar el pasado y la cuenta atrás para que Pedro Sánchez salga de La Moncloa". "Creo que se verán dos caras de una misma moneda, la cara del pasado, la del PSOE, y la cara del futuro, la del PP y la de Pablo Casado", ha reiterado.

Al ser preguntado si el PP va a liderar también la agenda verde o la agenda feminista, después de que el PSOE se quiera definir en su ponencia congresual como "ecologista" y "feminista", Montesinos ha señalado que él se considera "feminista y ecologista" y ha destacado políticas medioambientales que están llevando a cabo gobiernos del PP como el de Juanma Moreno. "Ése es el ejemplo de que éste es un partido a favor del medio ambiente y muy ecologista", ha finalizado.