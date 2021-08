Cs, sobre la Memoria Democrática: "El Gobierno está utilizando a su favor el dolor de mucha gente"

El diputado, portavoz de Cultura y Deporte y responsable de Sanidad de Ciudadanos, Guillermo Díaz, ha lamentado en Es La Mañana de Federico que "el Gobierno está utilizando a su favor el dolor de mucha gente" con la llamada Ley de "Memoria Democrática". Ha criticado, además, que se proponga eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo y al mismo tiempo se proponga crear uno nuevo para el enaltecimiento del franquismo. "ETA ya no existe pero, ¿Franco sigue viviendo? Pregunté al Gobierno si les susurraba al oído", ha ironizado. También ha calificado de "vergonzoso" la presión del Ejecutivo al poder judicial.

Guillermo Díaz ha criticado en esRadio que el Gobierno siempre acuda a esta cuestión cuando no sabe qué hacer con algo. Para Cs, "ya hay una ley que se hace cargo de todas aquellas situaciones injustas que se produjeron en la Guerra Civil y en la posterior dictadura" por lo que no entienden a qué viene ahora impulsar esta nueva ley. Asimismo, el portavoz de Cultura y Deporte de la formación naranja ha asegurado que el Gobierno "es cutre para hacer frente a una dictadura viva como la de Cuba" mientras quiere aparentar firmeza contra dictaduras del pasado. De hecho, "no se han atrevido a llamar dictadura a Cuba y sus socios de Podemos se van de vacaciones allí", ha denunciado el diputado de Cs. .

La importancia de la Historia

Para Guillermo Díaz, también especializado en Historia, en España "se debería de enseñar también lo que nos ha unido y nos une, y no solo lo que nos separa y enfrenta". Precisamente sobre la Ley de Memoria Democrática, Díaz ha destacado que "los españoles no querían una guerra" y fueron dos minorías extremistas las que coaccionaron y se impusieron al resto de la sociedad". Ha pedido al Gobierno que en materia de víctimas, no puede dejar atrás a todas las víctimas del terrorismo de ETA, cuyos familiares siguen vivos y "hay cientos de crímenes y asesinatos aún sin resolver de la banda terrorista".

Por otro lado, el diputado de Cs ha afirmado que en América también se está adoctrinando a los jóvenes sobre cuestiones por ejemplo referidas a la conquista: "El presidente de México, igual que nuestro Gobierno, saca ese tema cuando no sabe qué hacer". Por ello, ha exigido que se enseñe a los jóvenes lo que hicieron nuestros antepasados en América, "con sus luces y sus sombras" para evitar un daño a la reputación del país y "luchar contra un adoctrinamiento basado en mentiras". En este contexto, Ciudadanos critica que Pedro Sánchez no llamara a todas las formaciones para que, después de cuarenta años, se pudiera sacar adelante una ley educativa con un verdadero consenso entre los partidos.

El Gobierno, por detrás del virus

Guillermo Díaz, también responsable en materia sanitaria de Ciudadanos, ha asegurado que el Gobierno ha vuelto a tropezar con la misma piedra en esta quinta ola de la pandemia. "Tiene el mismo problema que en la primera ola, no hay una legislación suficiente para hacer frente a la situación" ha explicado en referencia al lío jurídico con las restricciones. Ha puesto de ejemplo a Macron, "con sus aciertos y sus errores" para defender una gestión más centralizada de la pandemia y evitar que haya 17 formas distintas de imponer restricciones.

Sin embargo, Díaz ha puesto valor que "los españoles confían en la ciencia" y por eso el movimiento antivacunas apenas tiene fuerza, a diferencia de lo que sucede en otros países como Francia. Además, ha explicado una posible solución para lograr definitivamente convivir con este virus como con la gripe: "Los antigripales, junto con las vacunas, son claves para lograr convivir con el virus. Ojalá puedan venir de la mano de científicos españoles", ha concluido.