Primero fueron las Matemáticas con un enfoque socioemocional y perspectiva de género. Después, la obsesión por temas como la identidad de género o el cambio climático. Y lo último, la desaparición de contenidos tan básicos como los dictados, las reglas de tres o los números romanos, al tiempo que, sin embargo, se concede un protagonismo excesivo a la persecución de las brujas en la Inquisición, por ejemplo.

La filtración de los puntos más polémicos del nuevo currículo de Primaria no deja de sorprender a propios y extraños. Tanto, que las principales asociaciones de profesores -ya sean católicas o laicas- coinciden en denunciar la preocupante rebaja del nivel académico y el escandaloso "sesgo ideológico" que acompaña a la llamada Ley Celaá.

La "degradación" del currículo

En este sentido, el presidente de ANPE -el sindicato mayoritario de la enseñanza pública- denunciaba en los micrófonos de Es la Mañana de Federico la cantidad de "cuestiones que nada tienen que ver con la finalidad y el verdadero sentido de la educación, que es la transmisión de conocimiento", que acumula el nuevo currículo. "Medidas absolutamente ideológicas, como estas cuestiones de la identidad de género", insistía Nicolás Fernández Guisado, que responden a "una agenda ideológica concreta" y que derivan en una "degradación de lo que debe ser el diseño curricular".

"Es muy preocupante la obsesión de este Gobierno y de este Ministerio por los objetivos de índole sexual y relacionados con la ideología de género", añade Pedro Caballero, presidente de CONCAPA. En declaraciones a esRadio, el portavoz de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos insiste en que "la educación debe ser lo más neutral posible y la política, la ideología de género y el adoctrinamiento debe estar fuera de las aulas. Hay muchos retos que debemos afrontar para la educación del futuro y, desde luego, la ideología de género y los objetivos de índole sexual no son el problema. El problema es la irresponsabilidad de nuestros políticos".

Ideología vs. Constitución

El planteamiento es compartido también por el sindicato CSIF, Su portavoz en materia de enseñanza, Mario Gutiérrez, asegura a Libertad Digital que estas polémicas "no hacen ningún favor a una educación que necesita otro tipo de mejoras y otro tipo de consenso que desde luego no tiene esa paz para poder establecerse". Por eso, cree que "los valores constitucionales son los que deben incluirse dentro de la programación curricular del centro".

En esta misma línea se manifiesta también Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, que denuncia que el Gobierno pretenda reeditar la polémica Educación para la Ciudadanía de Zapatero a través de la nueva asignatura de Valores Cívicos y Éticos, una asignatura que tendrán que estudiar de forma obligatoria todos los alumnos de 5º o 6º de Primaria.

"Que se plantee lo bueno y lo malo en niños de 5 o 6 años tiene su riesgo, porque hay muchísimos ejemplos, dependiendo de la ideología del profesor, para explicar qué es bueno y qué es malo -alerta Centeno-. Lo que es bueno para unos, es malo para otros, entonces esto es muy, muy arriesgado. Nosotros siempre hemos dicho que lo mejor es enseñar la Constitución, que hay muchísimos españoles que no la conocen". La respuesta es obvia, pero desde Escuelas Católicas lanzan la pregunta obligada para la reflexión: "¿Por qué ese miedo a enseñar la Constitución española?".

Una reforma "a puerta cerrada"

Con todo, Centeno muestra su "preocupación" por la deriva del nuevo currículo y denuncia que, mientras el borrador se filtra a distintos medios de comunicación, su organización, la más representativa de la enseñanza concertada, sigue sin conocerlo de primera mano: "El Gobierno ha querido dar a la Lomloe la categoría de una gran reforma educativa, pero no se puede hacer una reforma educativa en un despacho, a puerta cerrada".

A su juicio, el hecho de que se hable de perspectiva de género en Matemáticas o que se vaya a explicar a niños de 5 o 6 años lo que son la brujas y por qué se las sacrificó "tan injustamente" en la época de la Inquisición no viene sino a confirmar los temores que la comunidad educativa ha venido manifestando en los últimos meses: "Efectivamente, se está precisando un sesgo ideológico muy definido".

El "caballo de Troya" de Podemos

En esta línea, desde Escuelas Católicas tienen muy claro que la Lomloe se ha convertido en el "auténtico Caballo de Troya" de Podemos para "difundir en las aulas su ideología, convertida en ideología de Estado, en el pensamiento único". Según Centeno, el sesgo ideológico del PSOE ya era evidente, pero la formación morada ha tenido un gran peso: "Se llama Ley Celaá, pero es una ley de Podemos".

Partiendo de esta premisa, creen que el hecho de que se inste a los niños de cinco y seis años a elaborar cuentos relacionados con la persecución de las brujas en la Inquisición no es baladí. "Si esto se plantea en Historia en Secundaria o en Bachillerato, los chicos ya tienen un criterio y una formación para saber interpretar que esto sucedió en un momento histórico y que no tiene nada que ver con los planteamientos actuales de la Iglesia, pero si a un niño de 5 o 6 años le dices que las brujas fueron perseguidas ‘injustamente’ por una institución como la Iglesia, eso es lo que les va a quedar. Los niños no van a diferenciar el contexto histórico ni que eso sucedió hace 300 o 400 años, porque no tienen esa dimensión temporal", explica Centeno.

Por eso, el secretario general adjunto de Escuelas Católicas cree que esto ni es algo casual ni algo inocente. "Lo último que queremos es ver fantasmas, pero es que, si miras la asignatura de Valores Éticos, la asignatura de Lengua y Literatura, la de Matemáticas… Todas tienen algo llamativo. ¿Cómo explicar la geometría desde una perspectiva de género? Esto no lo entienden ni el 90% de los profesores", sentencia Centeno.

La rebaja del nivel académico

Junto a todas estas cuestiones, los principales sindicatos de la enseñanza denuncian, además, el empeño del Gobierno en reducir los conocimientos a la mínima expresión, ya que, a partir de ahora, en Primaria ya no habrá dictados, por ejemplo, ni se estudiarán los números romanos o las reglas de tres.

"No compartimos para nada la rebaja del nivel académico y el no apostar claramente por la cultura del esfuerzo y del trabajo", advierte desde CONCAPA Pedro Caballero. Sin embargo, esto no afectará a todos por igual. Mientras las escuelas concertadas insisten en que los padres que llevan a sus hijos a sus centros "pueden estar tranquilos", el portavoz de Educación del CSIF reconoce en LD que quienes lo acabarán pagando son los estudiantes con menos recursos.

"Es evidente que es una pérdida grave que a los que más perjudica, esto lo queremos decir así, es a aquellos que están dentro de la educación pública", advierte Mario Gutiérrez. "La formación final va a ser peor y perjudica, por supuesto, a los alumnos que no tienen la posibilidad de irse a otros medios".

Se encomiendan a la libertad de cátedra

A pesar del desánimo y la indignación que cunde entre la comunidad educativa, todos los sindicatos confían en poder realizar sus aportaciones e incluir ciertas mejoras en los currículos cuando todos estos borradores pasen por la mesa sectorial de Educación. De no ser así, se encomiendan a la profesionalidad de los docentes.

"Afortunadamente, siempre nos quedará la libertad de cátedra. Es decir, los currículos están ahí, pero los profesores también pueden ejercitar esa libertad para influir en el sentido que consideren más justo", explica el presidente de ANPE, Nicolás Fernández Guisado.