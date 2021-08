Vox pide la comparecencia "urgente" de Irene Montero por la posible financiación ilegal de Podemos desde Ecuador

Vox ha pedido la comparecencia urgente de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Congreso de los Diputados para que explique los supuestos cobros que Podemos habría recibido de forma ilegal procedentes de Ecuador, según ha confirmado el propio embajador del país en España, Pascual del Cioppo Aragundi. El partido pide también la comparecencia del diputado de este partido, Rafael Mayoral, por los mismos hechos.

Durante una entrevista en la televisión de Ecuador TC televisión emitida ayer jueves, Del Cioppo aseguró haber identificado contratos firmados en la propia embajada ecuatoriana para pagar a supuestos asesores por trabajos ficticios; un dinero que habría acabado en Podemos. El embajador implica en la operación a Irene Montero y también a Rafael Mayoral.

"He pedido que se suspenda de inmediato la vigencia de esos contratos y no se sigan pagando las cuotas del mes de junio ni de julio", aseguró durante la entrevista, confirmando que la operación incluía contratar asesores para, supuestamente, aconsejar a ciudadanos ecuatorianos con problemas de créditos e hipotecas para que no sufrieran desahucios.

Unos trabajos que no se habrían llevado a cabo al no poder presentar recurso legal en nombre de ecuatorianos. El embajador explica, incluso, que el decreto del Gobierno de Pedro Sánchez aprobado durante el estado de alarma impedía los desahucios durante la pandemia por lo que cualquier asesoramiento en ese sentido no tenía sentido.

Cantidades millonarias por trabajos ficticios

Según explica Del Cioppo, las cantidades abonadas ascienden a 1,2 millones de euros anuales. En plena pandemia, el pasado año, llegaron a pagarse hasta 770.000 euros. "Una auténtica osadía", aseguró el embajador.

El portavoz de Exteriores de Vox, Víctor González, denuncia que "los ecuatorianos tienen derecho a saber en qué se ha gastado su dinero y los españoles a que se depuren las responsabilidades políticas y judiciales".

"El embajador de Ecuador en España ha denunciado públicamente una fuente de financiación ilícita y probablemente ilegal de Podemos. En Vox no pararemos hasta conocer con total transparencia el destino de cada euro ecuatoriano", ha prometido.

#Ecuador #España #Podemos el diputado Rafael Mayoral y la ministra de Igual da, Irene Montero, deben explicar, una vez más, esta denuncia del embajador de Ecuador en España. En @VOX_Congreso preguntamos al gobierno y exigimos la comparecencia urgente de la ministra. pic.twitter.com/MqIShmK0FJ — Victor González (@vicpiedra) August 12, 2021

Vox ha registrado también dos preguntas en el Congreso para que el Gobierno dé explicaciones sobre estos hechos:

- ¿Considera el Gobierno que la celebración de estos contratos entre miembros del Ejecutivo español compromete la imparcialidad de éste a la hora de defender los intereses nacionales?

- ¿Va a realizar el Gobierno alguna investigación para comprobar la veracidad de las declaraciones del embajador ecuatoriano, al ser éstas dañinas para la imagen exterior del Reino de España?