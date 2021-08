El PP denuncia que "Sánchez sigue de vacaciones sin dar la cara" en la crisis de Afganistán

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Pablo Hispán, ha denunciado en Es La Mañana de Federico que "Sánchez y su Gobierno siguen de vacaciones sin dar la cara ni explicaciones" sobre cuál es el plan a seguir respecto a la crisis de Afganistán. Según ha contado el diputado popular en esRadio, ayer el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, llamó a la responsable de asuntos internacionales del Partido Popular para contarle tan solo informaciones que ya se había publicado en la prensa, y "que iban a enviar dos aviones para repatriar al persona diplomático y a compatriotas que habían colaborado en la misión".

Sin embargo, la crisis de Afganistán ha vuelto a dejar en evidencia la falta de contundencia del Ejecutivo español. Hispán ha destacado que "el ministro de la Presidencia dijo hace unos días que no iba a haber evacuación de la embajada en Kabul", así como aseguraron que el aeropuerto de Kabul era un "lugar seguro" y "llegaron a publicar incluso una oferta de trabajo". No obstante, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados ha calificado de "inaceptable" la imagen de debilidad de Occidente tras esta derrota y cree que "esta es mucho más grave que otras operaciones internacionales fracasadas de Estados Unidos".

La situación de Ceuta y Melilla

Ante las investigaciones de la Fiscalía y de un juez sobre las devoluciones de menores a Marruecos, el Partido Popular considera que, aunque la situación en Ceuta y en Melilla es insostenible y "los menores siempre van a estar mejor con sus familias, hay que hacer las repatriaciones dentro de la ley". Para ello, Hispán ha exigido en esRadio "una política clara, dentro de la legalidad, la transparencia y la celeridad" que requieren las cuestiones migratorias. Asimismo, ha defendido que el Gobierno de España debe saber priorizar qué tipo de inmigración quiere y buscar nuevos talentos en otras naciones.

Hispán ha recordado que España no solo recibe inmigración del norte de África, sino también de latinoamericanos que "huyen de regímenes populistas buscando un nuevo comienzo en sus vidas". Por otro lado, el portavoz popular ha evitado rectificar sobre el polémico nombramiento de Santiago Abascal en Ceuta como persona non grata, asegurando que "lo que realmente preocupa a la gente no son las peleas entre los partidos, sino que se resuelva cuánto antes la cuestión migratoria en estos territorios".

El Gobierno, enfrentado

El diputado popular, Pablo Hispán, ha pedido al Gobierno que "deje de tirarse piedras" dentro del propio Ejecutivo, así como también ha cuestionado los ataques lanzados en las últimas horas a EEUU cuando "la seguridad de nuestro personal diplomático y de los afganos dependen ahora mismo de EEUU". Ha señalado que esta crisis vuelve a demostrar "la urgencia y la necesidad de que se convoquen elecciones porque la sociedad española no aguanta a este gobierno ni un día más". Ha concluido que el PP está preparado para gobernar y que "estamos presentando alternativas a todas las tropelías de este Gobierno".