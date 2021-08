Ceuta no trasladará más menores a Marruecos hasta que no se resuelva el caos jurídico en Interior

La expulsión de los menores no acompañados (menas) de Ceuta se ha convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno de Pedro Sánchez y más concretamente para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El Ejecutivo insiste en que no son responsables del retorno de los menas a Marruecos y únicamente "coadyudan" para "garantizar el bienestar de los menores". Pero la excusa no ha colado en la Audiencia Nacional, que les considera responsables de las expulsiones y ha dado un plazo de cuatro días a Interior para que presente el expediente de las repatriaciones.

En este momento, el proceso se ha paralizado a pesar de que la Audiencia Nacional no ha dado instrucciones en ese sentido porque "no se deducen violaciones de derechos". Y mientras tanto, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), intenta no pisar callos y ha afirmado hoy que la iniciativa de activar el acuerdo con Marruecos para el retorno de menores no acompañados "partió de la ciudad" y que "el Ministerio del Interior hizo las gestiones con Marruecos" para que así fuera.

Vivas ha señalado en una entrevista en la Ser que "en ningún momento" ha entendido que haya habido "un intento de trasladar la responsabilidad al Gobierno de la ciudad" por parte del Ministerio del Interior y ha subrayado que todas las decisiones en cuanto al traslado de los menores al país vecino son "conjuntas y coordinadas", "desde el primer momento", con el departamento que dirige Grande-Marlaska.

Vivas ha declarado que "por un sentido de prudencia se ha optado, a la vista de las medidas cautelares que ha tomado el juzgado de Ceuta, paralizar el procedimiento que ha venido llevándose a cabo para el retorno de los menores a su país de origen hasta tanto queden sustanciadas y resueltas estas cuestiones judiciales".

Sin conversaciones con Marruecos

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado este viernes en la Ser que la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos se ha producido en virtud de un acuerdo que está en vigor "desde hace muchos años" pero no han mediado conversaciones con el país alauí. Insiste en que no es necesario hacerlo porque existe "un acuerdo en vigor" y que "en base a ello se produce la repatriación".

No hacen falta contactos entre el ministro de Exteriores de España y Marruecos para poner en marcha (la devolución de los menores) y que se aplique un acuerdo", ha subrayado Albares, quien se ha mostrado "seguro" de que se está actuando conforme a ese documento y "de acuerdo con la ley".

Preguntado sobre si confía en que los menores recibirán un buen trato tras la devolución a su país, ha comentado: "Tendremos que confiar en que los menores reciban buen trato hasta que no se demuestre lo contrario".

La AN reclama los expedientes

La Audiencia Nacional ha dado un plazo de cuatro días al Ministerio del Interior para que presente el expediente de las repatriaciones a Marruecos de los menores. Se trata de un requerimiento de "carácter urgente" dirigido el departamento de Grande-Marlaska para que "remita el expediente, acompañado de los informes y datos que estime procedentes", como así consta en una diligencia dictada por la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso Efe.

La Sala reclama a Interior toda la documentación de la operación después de que haya acordado abrir una pieza separada "sobre la solicitud de la adopción de medidas cautelares" a petición de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, una vez que este miércoles el tribunal rechazó la cautelarísima de la ONG que solicitó la suspensión cautelar de las repatriaciones.

Y recuerda al Ministerio, y al resto de las partes, que con el envío del expediente "podrán solicitar la inadmisión del recurso y la celebración de la comparecencia" como dicta la ley.