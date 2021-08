Los 'pijoprogres' y la 'dolce vita' en yate de la número dos de Colau

"Felicità". Ese es el mensaje que Janet Sanz, la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, ha colocado al lado de una imagen en la que aparece en la cubierta de una embarcación en aguas de Menorca. La fotografía ha sido tomada por su pareja, Adrià Rodríguez, dirigente de Barcelona En Comú, quien responde al comentario de su novia con el epíteto de "Estupenda".

Mientras Ada Colau sufre un tormento en las fiestas patronales de los barrios de Barcelona, donde es abucheada por vecinos hastiados por la inseguridad y la suciedad de la capital catalana, Sanz disfruta de sus vacaciones en recónditas calas de Menorca sólo accesibles en barco y su pareja deja rastro fotográfico del "dolce far niente" en las redes sociales y bromea con el rapero C. Tangana y su polémica foto en un yate rodeado de mujeres: "@c.tangana sabemos dónde has amarrado y vamos al abordaje".

Contra el turismo… de los demás

Sanz y su pareja están en contra de la ampliación del aeropuerto, del coche privado y hasta del turismo en Barcelona. Adrià Rodríguez llega incluso a retuitear el siguiente mensaje del físico Pere Quintana Seguí mientras navega por aguas menorquinas: "En Menorca todos queríamos un turismo de calidad, ahora lo tenemos y vemos que los turistas de calidad tienen coche y barca y van por todos los lados, tienen mucho impacto y modifican completamente el equilibrio del mercado inmobiliario".

El director general de Análisis y Planificación Estratégica de la consejería de Acción Exterior, Joan Maria Piqué, ha difundido en Twitter las imágenes de las vacaciones de Sanz con el siguiente texto: "Artur Mas y la derecha catalana en su barco en Menorca. Ay, no, perdonad, no eran estas fotos".

Artur Mas i la dreta catalana en el seu vaixell a Menorca. Ai no, perdoneu, no eren aquestes fotos. pic.twitter.com/0kco74hL6f — Joan M🎗ria Piqué ‏ن (@joanmariapique) August 25, 2021

Como se recordará, Mas protagonizó un gran escándalo al dejarse ver en un impresionante yate en aguas de Formentera a principios de verano, cuando los líderes golpistas reclamaban a la Generalidad que pagara sus fianzas en el Tribunal de Cuentas, cosa que finalmente consiguieron.