El "apoyo internacional" a los golpistas catalanes, la última manipulación separatista

La capacidad de manipulación del separatismo catalán no tienen paragón en la Europa occidental. Cualquier noticia, por neutra que pueda resultar, se convierte en una herramienta propagandística del independentismo. El último ejemplo, que la justicia escocesa haya archivado el proceso de extradición de la exconsejera de Educación de la Generalidad catalana Clara Ponsatí.

Esta golpista fugada junto a Puigdemont, Marta Rovira, Toni Comín y Lluís Puig, dejó Escocia para mudarse a Bélgica cuando consiguió una acta de diputada en el Parlamento Europeo, razón por la que el tribunal que entendía sobre la extradición solicitada por el juez Pablo Llarena ha decidido dar carpetazo al asunto. Ya no es su problema, sino el de la justicia belga, concluyeron los magistrados escoceses.

Sin embargo y según la versión separatista, la "injusticia española" ha recibido un nuevo varapalo de la "justicia europea". Así lo cuenta Oriol Junqueras en su cuenta de Twitter: "La justicia europea vuelve a dejar en evidencia a la injusticia española, esta vez en Escocia. El apoyo de la comunidad internacional es imprescindible para culminar nuestro camino hacia la independencia. ¡Adelante, Clara!".

La justícia europea torna a deixar en evidència la injustícia espanyola, aquesta vegada, a Escòcia. El suport de la comunitat internacional és imprescindible per culminar el nostre camí cap a la independència. Endavant, Clara! https://t.co/FSp0B4Q3vL — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) August 26, 2021

Pero Junqueras no es el único en darle la vuelta a la información. Que se haya archivado la demanda porque Ponsatí ya no vive en Escocia no arredra a sus compañeros de golpe de Estado. "Un nuevo éxito del juez Llarena", comenta en un intento de ironía Joaquim Forn, fugaz exconsejero de Interior del gobierno de Puigdemont.

Un nou èxit del jutge Llarena.

Moltes felicitats ⁦@ClaraPonsati⁩!! https://t.co/RhvIHre7xs — Joaquim Forn (@quimforn) August 26, 2021

"Insisto: ¿Llarena continúa ejerciendo de juez (después del enésimo revolcón)?" se pregunta Josep Rull.

Hi insisteixo: Llarena continua fent de jutge (després de l’enèsima rebregada)? La justícia escocesa abandona el procés d’extradició contra la consellera Ponsatí https://t.co/JMGOZnRIaV — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) August 26, 2021

Su compañero Turull "aporta" otro enfoque: "Justicia versus justicieros" escribe en Twitter.

Carmen Forcadell también se pronuncia y lo hace así: "Enhorabuena consejera. Una victoria más que debería avergonzar al juez Llarena y a la justicia española".

Enhorabona Consellera. Una victòria més que hauria d'avergonyir el jutge Llarena i la justícia espanyola. https://t.co/Va7goZ3xwN — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) August 26, 2021

Otro "triunfo", pues, del separatismo con un gran eco en los medios afines y en los públicos TV3 y Catalunya Ràdio, que no cesan de cantar las alabanzas de los tribunales de media Europa mientras repiten el mantra de la "injusticia española".