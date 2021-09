Cuixart dice que ya están dando el golpe otra vez, pero ahora para "salvar a la Humanidad"

Jordi Cuixart no está para menudencias. En una conferencia pronunciada el pasado martes en Manresa advirtió de que "ya lo estamos volviendo a hacer". Se refería a la segunda entrega del golpe de Estado separatista, una operación en marcha ya antes incluso de ser indultados los golpistas. Sin embargo, el discurso del presidente de Òmnium Cultural incluyó un matiz que ha sorprendido a propios y extraños.

Así, Cuixart llegó a decir: "Nuestro 'lo volveremos a hacer' y... ostras, es que ya lo estamos haciendo otra vez, esto —por la charla que estaba dando— son las bases del 'lo volveremos a hacer' porque lo que estamos diciendo es que no, perdone, es que no hemos renunciado a seguir luchando por un futuro más digno para todo el mundo, para poder ejercer nuestro derecho a la autodeterminación, para que este país no se vaya al carajo, para que el planeta Tierra, la Humanidad, no se vayan al carajo, porque queremos salvar a la Humanidad".

El apasionado discurso de Cuixart causó extrañeza en la sala, pero aún más en las redes sociales, donde los adjetivos al respecto abundaban en conceptos relacionados con la salud mental. Cuixart, que es presidente de la entidad Òmnium desde 2015, aspira a presentarse a un nuevo mandato, pero su figura está cada vez más cuestionada en el independentismo. Su abrazo con Miquel Iceta durante la toma de posesión de Pere Aragonès como presidente de la Generalidad o sus buenas relaciones con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, causan no pocos recelos en los sectores más ortodoxos del separatismo y también dentro de Òmnium.

La penúltima polémica protagonizada por Cuixart tuvo lugar durante el pregón de las fiestas del barrio barcelonés de Gracia, cuando arrebató la palabra a Colau, que estaba siendo silbada, para intentar acallar las protestas. El modo de proceder del dirigente separatista se interpretó como un gesto machista.