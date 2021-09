Vox acusa a Exteriores de obviar su oferta para evacuar cristianos y colaboradores de Afganistán

Vox ha logrado, en colaboración con organizaciones estadounidenses como la U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) y asociaciones como In Defense Of Christians y el Religious Freedom Institute, localizar a parte del centenar de cristianos afganos por los que lucha desde que los talibanes tomaron el poder en Kabul, ante el riesgo que corren sus vidas.

El partido ha conseguido ayuda de estas organizaciones y de empresas privadas para fletar un avión a la zona y sacar a 51 cristianos de la minoría hazara, cinco familias cristianas y dos misioneros cristianos en tránsito a Filipinas, garantizando así su seguridad.

Sin embargo, el ministro José Manuel Albares, no ha respondido a ninguna de sus peticiones ni a la lista que le han facilitado con los datos de todas estas personas para que puedan salir del país después de que las tropas internacionales hayan abandonado definitivamente la zona, según denuncian en una nota enviada a los medios.

Lo que dice la carta a Albares

En la carta, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el partido ofrece aprovechar este corredor humanitario para que puedan abandonar Afganistán "los colaboradores de España que aún permanecen allí y que pudieran ser localizados y trasladados a un punto de evacuación aérea".

"Si considera que esta oportunidad que se ha abierto es de interés para España, la ponemos a su disposición inmediata para empezar la coordinación de esa tarea", recalca el partido en la misiva después de que el Gobierno reconociera hay colaboradores que no han podido todavía ser evacuados, aunque el ministro ha rechazado facilitar una cifra.

El partido de Abascal remitió también a Exteriores cartas de la presidenta de la Comisión Internacional para la Libertad Religiosa, Nadine Maenza, y los presidentes de la asociación internacional En defensa de los cristianos y del Instituto para la libertad religiosa, Toufic Baaklini y Jeremy P. Barker, solicitando permiso al Gobierno de España para el aterrizaje del avión y acogida para todas estas familias (los dos misioneros filipinos continuarían viaje hacia su país).

Ante la ausencia de respuesta por parte de Exteriores, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exigido a Pedro Sánchez que salve la vida de estas familias permitiendo la llegada del avión a España.

El partido defiende que los refugiados afganos soliciten asilo en los países musulmanes próximos a Afganistán y rechaza que sean acogidos por Europa pero sí reclama ayuda para acoger a estas familias por compartir las mismas raíces cristianas, según aseguran.