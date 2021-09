Casado critica el "triunfalismo" de Sánchez mientras "millones de españoles no llegan a fin de mes"

Pablo Casado no ha tardado en contestar al presidente del Gobierno que en Jaén se ha preguntado: "¿qué le pasa a la derecha para no celebrar las buenas noticias para España?".

Un exceso de euforia que el líder de PP ha combatido asegurando que "hay millones de españoles que no llegan a fin de mes, millones de jóvenes que no tienen trabajo, pensionistas que temen poder no tener la pensión garantizada en el futuro y autónomos y comerciantes que no pueden pagar la factura de la luz o familias que no entienden por qué se ve como triunfal las cifras de esta pandemia que nos siguen arrojando, por desgracia, 150 muertos todos los días en esta misma semana".

Mensaje del presidente del PP al líder del Ejecutivo al que ha avisado también de que los españoles son "muy conscientes" de que a pesar de esos mensajes triunfalistas que oyen por los medios por parte del Gobierno, "lo siguen pasando mal".

Casado busca recuperar Valencia

Aún así, en la Plaza de Toros de Valencia donde en octubre clausurará su Convención Nacional, Casado ha animado a "mirar al futuro con esperanza" y ha asegurado que el objetivo de su partido no es otro que el de acompañar a los ciudadanos y ofrecer soluciones y alternativas a sus problemas y preocupaciones.

Palabras en un enclave "muy especial" ha dicho el líder del PP en el que "se han anticipado las grandes victorias electorales" de su partido y en el que defiende que "se ha vuelto a reconectar con la calle, con la ciudadanía".

"No es casualidad" que se haya escogido este espacio para cerrar el cónclave, ha defendido el líder popular durante su visita a la Falla Exposición de Valencia, en la que ha estado acompañado del presidente del PPCV, Carlos Mazón; de la secretaria general del PPCV y portavoz en el Ayuntamiento, María José Catalá, a quienes se ha referido como "el futuro presidente del Gobierno valenciano y la futura alcaldesa de Valencia". Casado se ha mostrado "convencido" de que lo serán "en muy poco tiempo".