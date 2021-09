Puigdemont acusa a 'The New York Times' de "ayudar a los regímenes autoritarios"

La amplía información del The New York Times sobre la trama rusa de Puigdemont junto a las investigaciones de la Guardia Civil sobre los contactos del entorno del prófugo con mafiosos de esa nacionalidad han impactado de lleno en el crédito del líder de Junts per Catalunya (JxCat). Puigdemont se ha revuelto y niega todos los extremos apuntados por el diario estadounidense, cuyas fuentes son incontestables. En opinión del dirigente separatista, la propaganda ha entrado en un referente de la independencia informativa, un medio que ahora estaría blanqueando lo que Puigdemont considera "regímenes autoritarios" en una nada velada alusión a España.

ERC guarda silencio, algunos dirigentes de JxCat se quejan en privado de la influencia de Josep Lluís Alay y Gonzalo Boye -los enviados a Moscú- en el líder de su partido y Puigdemont trata de desacreditar al The New York Times como hace habitualmente con los medios españoles que dan cuenta de sus andanzas. "Cuando la propaganda penetra en los referentes de la independencia informativa, la democracia se resiente y acaba sirviendo de ayuda a los regímenes autoritarios, porque blanquean sus prácticas. Moverse por 'sesgo de confirmación' es un error, en política y en inteligencia", ha tuiteado el prófugo.

Quan la propaganda penetra en els referents de la independència informativa, la democràcia se’n ressent i acaba servint d’ajuda als règims autoritaris, perquè blanquegen les seves pràctiques. Moure’s per "confirmation bias" és un error, en política i en intel·ligència. — Carles Puigdemont (@KRLS) September 4, 2021

TV3, al rescate

El viernes por la noche, pocas horas después de que trascendiera la información del The New York Times, TV3 acudió al rescate de Puigdemont y su entorno con una entrevista con Josep Lluís Alay, el director de la oficina del expresidente y principal implicado en los contactos con espías y mafiosos rusos en Moscú. Alay aseguró en relación al caso que "son historias de fantasmas" urdidas, asegura, por España para asustar a la UE con el independentismo catalán en medio de un "duelo de España con Cataluña y de los Estados Unidos con Rusia". Así y según la singular teoría de este personaje, Puigdemont y él mismo serían víctimas colaterales de un conflicto de dimensiones planetarias.

El asesor áulico de Puigdemont también defendió su derecho a contactar con las grandes potencias para impulsar la independencia de Cataluña. "Eso no es ningún delito", dijo para acto seguido comparar el separatismo con Alemania: "También Alemania mantiene contactos con Rusia y eso es aceptado con normalidad". Además, atribuyó la información estadounidense a una filtración de la Guardia Civil o del juez Joaquín Aguirre, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona que investiga la trama rusa de Puigdemont.