Ofensiva del PSOE contra el "cenizo" Casado: "Quien siembra dudas y desconfianza no merece gobernar España"

No hay nada como cargar con gruesas palabras contra el principal rival político para tratar de llamar la atención de los potenciales militantes socialistas y eso es lo que ha hecho Adriana Lastra en Madrid.

En la presentación de la campaña de afiliación del partido, la vicesecretaria general del PSOE ha puesto en el punto de mira de su discurso al presidente del PP, Pablo Casado, al que ha tildado de "cenizo" y ha augurado poco recorrido político. "Casado es un cenizo que siempre trabaja contra España y los españoles", ha dicho, para pedirle a renglón seguido que "abandone toda esperanza de que a este país no le vaya bien".

La socialista ha defendido que el líder del PP abandera una oposición irresponsable que no defiende los intereses de España, además de utilizar la pandemia para luchar contra el Gobierno. "Para dirigir el PP quizá sea suficiente", ha señalado, "pero quien siembra dudas y desconfianza no merece gobernar España".

A juicio de Lastra, "en cualquier democracia se espera de la oposición que sea responsable" a la hora de defender los intereses del país, sin embargo, ha puntualizado que "Casado incumple su responsabilidad cuando dice que la renovación del Consejo General del Poder Judicial no es cosa suya", cuando va a Bruselas a boicotear los fondos europeos para España o cuando dice a modo de Le Pen, Trump o Vox que España no es una democracia".

Es más, ha lamentado que "mientras todos los partidos, patronales, organizaciones sociales y ciudadanía luchaban contra la pandemia, el señor Casado solo luchaba contra el Gobierno". Es por ello por lo que asegura que "Casado demuestra que no da la talla".

Insiste en el "secuestro" del CGPJ

Por su parte, y al igual que Lastra, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, Lastra ha arremetido contra el PP al recordar que el PSOE está "orgulloso de su pasado, no como otros" y ha celebrado la "vocación de gobierno" de los socialistas, con la presidencia del Gobierno de España, más de 2.000 alcaldes y unos 20.000 concejales.

"Somos un partido que juega en el campo del diálogo, del entendimiento, no de la crispación", ha dicho Cerdán, para sacar pecho después señalando que "todas las soluciones llevan el sello del nombre del PSOE", mientras "todos los problemas llevan el apellido del PP".

Los adalides del "no es no" han lamentado en este acto que el PSOE haya tenido que lidiar siempre con ese 'no' del PP en referencia a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que reiteran que lleva más de 1.000 días secuestrado por el PP. Dice Cerdán que "Casado demuestra que no gobierna ni tampoco pretende hacerlo, demuestra que no tiene proyecto para España y que ha perdido el norte", para terminar acusando a la derecha española de ser "clasista" y de "faltar al respeto a la ciudadanía". Asegura el secretario de organización del PSOE que el PP es un "peso muerto" para la esperanza de España y se dedica a "la antipolítica".