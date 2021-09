Casado evita respaldar a Ayuso y mete a Almeida en la pugna por el PP de Madrid

El pasado 31 de agosto Isabel Díaz Ayuso dio un paso al frente tras meses de incertidumbre y anunció su candidatura para presidir el PP de Madrid. Desde su equipo ya habían anunciado que la presidenta madrileña iba a dar el paso "gustase o no a Génova". Y la dirección nacional del partido, que siempre había evitado respaldarla, tras el éxito abrumador que obtuvo en las elecciones de mayo cambió de postura y el secretario general Teodoro García Ega sí expresó públicamente su apoyo a Ayuso en una entrevista.

No obstante, este martes Pablo Casado ha metido a José Luis Martínez Almeida dentro de la ecuación. Lo ha hecho en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa y delante de los dos aludidos. De esta forma, el presidente del PP ha evitado dar su respaldo público a Ayuso.

Casado ha asegurado que tanto la presidenta madrileña como el alcalde de la capital tendrán "mucho peso" en la elección del liderazgo en esta comunidad. "Peso en el que yo no voy a contar. La Dirección Nacional no tiene que meterse en esos procesos", ha apostillado el líder de los populares, que ha asegurado que no puede opinar sobre los procesos electorales internos porque nunca lo ha hecho. El líder popular insistió en el calendario trazado por la dirección, que sitúa los congresos regionales pluriprovinciales a finales de año y los uniprovinciales, como Madrid, en el primer semestre de 2022, por lo que hay margen hasta junio del próximo año.