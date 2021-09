El Gobierno se muerde la lengua para no criticar a Lesmes: "Hemos de respetarnos"

Han pasado 24 horas del reproche del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, al Gobierno y el Ejecutivo no emite sonido alguno. Un escrupuloso silencio que ha continuado este martes en la rueda de prensa semanal del Consejo de Ministros en la que la portavoz, Isabel Rodríguez, se ha cuidado mucho de sortear este asunto en las preguntas de los periodistas.

Preguntada en varias ocasiones al respecto, Rodríguez evitó la cuestión centrando el balón en el bloqueo del PP a la renovación de los órganos constitucionales: "Creo que hay que ser rotundos y así lo manifiesta el Gobierno. Basta ya de excusas. No hay excusas que avalen tener bloqueado el órgano de gobierno de los jueces durante más de mil días. Se acabaron las excusas. No hay excusas para incumplir el mandato constitucional".

Preguntada directamente por si debería dimitir Carlos Lesmes, la portavoz eludió la cuestión que fue reiterada nuevamente por los informadores: "La preocupación del Gobierno es que se tiene que articular el procedimiento constitucional y legal de renovación de los órganos constitucionales. El señor Lesmes emite sus opiniones. En este país tenemos separación de poderes y hemos de respetarnos. El Gobierno ejerce las suyas, el poder las suyas y el gobierno acata y respeta al poder judicial".

Un reproche sutil -"hemos de respetarnos"-, del que no se movió la portavoz del Gobierno que incluso pidió ayuda de forma jocosa al secretario de Estado de Comunicación, Francés Vallés, para poner fin a la rueda de prensa: "Yo no sé las que llevo ya pero en algún momento tendremos que cortar. Aquí el secretario de Estado me podría apoyar también".

En privado, el silencio también es absoluto. El Ejecutivo evita decir si les sorprendió el reproche de Lesmes, quien verbalizó incluso palabras como la "revancha y venganza" utilizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni si consideran que se excedió en la crítica en un acto de la solemnidad de la apertura del Año Judicial. Se limitan a ignorar la cuestión y a centrarse en la segunda referencia de Lesmes a la necesidad de renovar el poder judicial.

Y aquí la novedad es que el Ejecutivo entierra definitivamente la reforma del PP para el sistema de elección de los jueces. "El modelo del Gobierno es el modelo vigente. No vamos a reformarlo", aclaran tras las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien pareció abrir la puerta a un cambio del modelo. "Nos debemos explicar fatal", bromean las fuentes consultadas ante las palabras disonantes de Robles y la ministra de Justicia, Pilar Llop: "No habrá cambios y no hay excusas. El PP tiene que cumplir la Ley y renovar".

También descartan en Moncloa una llamada del presidente del Gobierno al líder del PP, para abordar la cuestión. "No vamos a aceptar condiciones, no es necesario. ¿De verdad hay que llamar a Casado para renovar? Sólo hay que iniciar los trámites". Y eso pese a que el Ejecutivo admite que "nos incomoda esta situación" en tanto en cuanto carecen de alternativa a la presión al PP.