La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha denunciado que "lo que quieren hacer PSOE y Podemos" para controlar el poder judicial "es una aberración" y está convencida de que "cada vez hay más valentía en los jueces para pedir un cambio de sistema".

Arrimadas ha lamentado durante su entrevista este martes en Es la mañana de Federico, de esRadio, que lleva "36 años viendo cómo el PP, el PSOE y los nacionalistas se reparten los jueces de este país" y ha insistido en que no sirve de nada que ambos digan "esta es la última vez" porque "los jueces son la última trinchera democrática que nos queda. Lo vimos en Cataluña".

También ha recordado que Cs siempre se ha negado a entrar en el "pasteleo" del CGPJ y ha señalado que van a seguir presionando para que dejen en paz a los jueces: "Tenemos que seguir presionando a los partidos del Gobierno. El PSOE tiene que sentir la presión de Europa, del Parlamento, del sistema judicial, que quiere que le dejen trabajar en paz".

La presidenta de Cs ha señalado que la reforma para que la elección de los jueces dependa de los propios profesionales de la judicatura "no cuesta ni un duro" y se consigue en "dos meses en el Congreso". Cree que es necesaria para "cambiar el sistema" y acabar "con 36 años de pasteleo".

En Cs siempre "lo han pedido" y por eso ha contado que está "cansada" de que "el PP cuando está en la oposición dice una cosa y cuando gobierna otra" en esta materia. La líder de Cs espera que con esta reforma España deje de ser "el hazmerreír de Europa" porque "nos están llamando la atención cada dos por tres".

Cree Arrimadas que se tiene que ir a "una mayor despolitización" y que "el PP no vuelva a hacer lo que estaba haciendo en enero de repartirse los jueces". "Si permanecemos firmes lo podemos conseguir", ha añadido. Arrimadas ha remarcado que conseguir la despolitización de la Justicia es algo que no ve "tan complicado" porque en esta cuestión "hay unanimidad social".

Colaboración PP-Cs contra el sanchismo

La presidenta de Cs también ha comentado el momento en el que se encuentra la relación entre su partido y el PP de Pablo Casado con el que, ha reconocido, que tienen una relación "buena" y "cordial". Inés Arrimadas ha dicho que "la colaboración en los gobiernos está siendo maravillosa" y ha puesto de ejemplo la del gobierno de la Junta de Andalucía.

También ha dicho que "hay gente dentro del PP que no está de acuerdo con que se ataque a Cs" y ha destacado la importancia de que no se deje "fuera a nadie" a la hora de plantar cara al sanchismo. Ha indicado que "si el sanchismo es tan peligroso, tan malo, está degradando tan rápidamente las instituciones... no puede, con el sanchismo, un partido solo". "Lo que es el sanchismo, lo que representa, qué es Sánchez y su proyecto personal, pero también sus socios, es una amenaza tan grande para España" que "no estamos para despreciar a partidos y personas que quieren un cambio", ha explicado la presidenta de Cs.

Arrimadas piensa que "si vamos a una guerra o a una batalla política de izquierdas y derechas Sánchez tiene mucho que ganar. Es sanchismo contra una España plural en la que hay muchos socialistas horrorizados con lo que está haciendo Sánchez".

Por este motivo la presidenta de Cs ve que el presidente del Gobierno "va a volver a sacar el espantajo de derechas e izquierdas" y "no quiere" que se valore su gestión sino ese debate. Por ese motivo cree que "hay que sumar, que no hay que despreciar a los demás. Cada uno desde su espacio".