Vox acorrala a Marlaska por el escándalo de la falsa agresión homófoba en Malasaña

Macarena Olona ha adelantado en Es La Mañana de Federico que este mismo jueves Vox registrará una iniciativa en el Congreso de los Diputados para "solicitar la reprobación y cese del ministro del Interior" por su actuación en el caso del joven de Malasaña que denunció falsamente una supuesta agresión homófoba. "Lo que hemos visto es una utilización política indigna de las personas homosexuales y una agresión indigna a nuestra formación", ha lamentado la portavoz adjunta de Vox en la Cámara Baja.

¿Ilegalizar a Vox?

Olona ha reprochado a Marlaska, además, que sostuviera que "esta denuncia era real y que vox era el causante de todas las agresiones que se estaban padeciendo por parte de personas homosexuales", a pesar de que, tal y como hoy desvelan los medios de comunicación, el ministro sabía desde el martes que la Policía la investigaba como falsa.

"No me cabe la menor duda que lo que está haciendo el Gobierno de coalición utilizando todos sus satélites, especialmente los mediáticos, es buscar una excusa para vincular a Vox con los delitos de odio", advierte la secretaria general de la formación en el Congreso, que dice estar convencida de que se trata de una estrategia perfectamente planificada: "Es el paso previo para impulsar nuestra ilegalización". En este sentido, la abogada del Estado recuerda que uno de los requisitos para poder solicitarlo es precisamente ése, que se trate de un partido que fomente el odio.

El asesinato de Samuel

"Por eso utilizan políticamente a los homosexuales sin ningún tipo de escrúpulo", lamenta Olona, que recuerda que tampoco tras el asesinato de Samuel —el joven de 24 años que falleció tras una brutal paliza en La Coruña— les importó que el padre del chico saliera públicamente a pedir que por favor no se utilizara su hijo y que no se politizara su asesinato. "Se nos vinculó directamente con el asesinato de Samuel y, a posteriori, cuando se demostró que no había ningún tipo de agresión homófoba, ya habían tenido su excusa para difundir su discurso del odio y vincular a nuestra formación con esa agresión".

Lo mismo ha sucedido ahora. A pesar de que ayer ya se sabía que la denuncia del joven de Malasaña era falsa y que la agresión fue consentida, "se mantuvo la concentración convocada en la Puerta del Sol y lo que se gritó en aquella manifestación fue ‘Santiago Abascal, criminal’". En este sentido, Olona ha advertido de las consecuencias que Vox sufre cada vez que se le relaciona con alguna supuesta agresión homófoba: "Cuando se han tergiversado mis palabras en cuestiones que afectan a personas homosexuales, lo siguiente que yo he recibido son amenazas de muerte".

"Manos manchadas de sangre"

Por último, la portavoz adjunta de Vox en el Congreso ha alertado del riesgo de la utilización mediática y política de este caso. Tal y como ha recordado, el joven tenía ayer apostados en la puerta de su casa a decenas de medios de comunicación y, aunque no quiso hablar delante de las cámaras, una periodista que logró hablar con él relató que se lo había encontrado "absolutamente destrozado, diciendo que solo quería que le tragase la tierra, que se quería marchar con su familia y que acabase este infierno, que la culpa era de los medios de comunicación que lo habían politizado todo".

"Si esto va a más y a este chico se le va la cabeza y acaba de la peor manera que puede acabar, todos y cada uno de los medios de comunicación y políticos, incluidos miembros del Gobierno de España que lo han utilizado políticamente, tendrán las manos manchadas de sangre", ha advertido Olona.