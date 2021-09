Ayuso, sobre su posible ausencia en la convención del PP: "Que nadie piense que es un desaire, no soy del PSOE"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha estado en los micrófonos de Es la Mañana de Federico el mismo día que recibe en Milán el premio Llama de la Libertad que otorga el Instituto Bruno Leoni, un prestigioso think tank liberal.

Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que para ella el premio "fue una sorpresa y un orgullo", porque lo ve como "un reconocimiento a Madrid y a como supo venirse arriba" en lo peor de la crisis sanitaria y ahora su gestión del covid es "una referencia para muchos países: todos los días atiendo a medios internacionales que me preguntan cómo lo hemos hecho".

No hay "desaire"

Sobre la posibilidad de que no esté en el cierre de la convención de los populares en Valencia, Ayuso ha señalado que "la responsabilidad del Gobierno está por encima de todo" y ha apuntado que "hace meses" que están preparando un viaje a Estados Unidos, a Washington y Nueva York, "para promocionar Madrid".

"Se viene organizando desde hace muchísimo tiempo" y "lo hemos tenido que posponer", ha explicado, "estoy un poco presa de una organización de tiempo atrás", añadió. "Si puedo llegar al Congreso, quitándome reuniones, lo haré. Espero que nadie piense que es un desaire a nadie, no soy del PSOE, esta es mi casa", ha concluido.

Funcionar "al unísono"

La presidenta ha querido quitar hierro a la polémica sobre la presidencia del PP: "Estas cuestiones en los partidos son siempre muy complejas", ha dicho, "estos procesos son un poco difíciles al principio" ha comentado para quitarle importancia al asunto.

Díaz Ayuso ha reclamado que "hay que dar normalidad a una organización —por el partido— que cuando ha funcionado todos juntos ha obtenido los mayores éxitos, como en la etapa de Esperanza Aguirre".

La popular ha reclamado que se pueda "trasladar la ilusión del 4 de mayo a todos los municipios de la Comunidad", en referencia a lo que debe pasar en las próximas elecciones autonómicas y municipales.

Ayuso ha remarcado su compromiso con la Comunidad de Madrid. Ha dicho que tiene "claro" que, "por encima de todo", es la presidenta de la CAM y que eso "es lo más importante que voy a tener en la vida". "Nunca voy a tener nada igual, porque Madrid es España", ha añadido. También ha comentado que cree "en las carreras políticas que sean cortas pero que sean explosivas" y que esta trayectoria política sirva "para arreglar lo que funciona mal".

Crecimiento e impuestos bajos

Ayuso ha explicado que la Comunidad de Madrid está "experimentando una revolución en lo cultural y en el turismo" y que la recuperación económica es muy fuerte: "El crecimiento está 12 puntos por encima de la media nacional" ha dicho, recordando además no sólo "el empleo que se ha creado" sino también "el que no se ha destruido, que eso no lo dice nadie".

Además, ha señalado el valor de la última decisión de su gobierno: "Eliminar los impuestos propios es un mensaje al mundo" y ha prometido que "habrá más rebajas fiscales" en el futuro. Este crecimiento económico repercute en los habitantes y visitantes de Madrid. La presidenta ha indicado que "cada vez son más los ciudadanos que quieren venir a Madrid. Hay que tener en cuenta el empleo que se ha creado y el que no se ha destruido, que poco de habla de eso. Tenemos el mejor campo para seguir creciendo".

Isabel Díaz Ayuso ha defendido la "forma de vida" que se da en Madrid y cómo "empieza a estar de moda". Cree que "a la gente le sorprende que con la baja fiscalidad que tenemos, tengamos la libertad y los servicios que tenemos". Ayuso ha añadido que el modo de vida en la capital de España es "pacífico" y "no lo que intenta la izquierda decir que es".