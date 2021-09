Pere Aragonès ha anunciado este mediodía que mantiene la mesa de diálogo con el Gobierno, pero que de momento en la delegación de la Generalidad no habrá nadie de Junts per Catalunya (JxCat). Aragonès ha dado un ultimátum a la formación de Puigdemont para que entre los participantes en la reunión con el Gobierno no estén presentes ni Miriam Nogueras ni los golpistas indultados Jordi Sànchez y Jordi Turull.

El presidente de la Generalidad ha dado un golpe en la mesa y asumirá la reunión con la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el consejero de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, los dos republicanos. Por el momento, JxCat no tiene representación en la delegación. Según Aragonès, el acuerdo para la reunión era que tuviera carácter gubernamental, de Gobierno a Govern, por lo que no cabe la presencia de dirigentes políticos que no sean miembros de los respectivos ejecutivos.

Aragonès aseguró además que en la reunión se hablará de referéndum de autodeterminación y de amnistía. "No pienso permitir que se pierda esta oportunidad histórica. Hemos logrado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, venga a negociar, que el Estado español acepte que hay un conflicto político. Los éxitos colectivos del país no se pueden frustrar", abundó el segundo de Oriol Junqueras.

La decisión de Aragonès de apartar a los miembros de JxCat deja al gobierno catalán en una situación muy delicada, al borde de la ruptura. El presidente autonómico ha pedido "lealtad" a sus socios, pero estos se niegan a estas horas a retirar a Sànchez, Turull y Nogueras de su delegación.

Sánchez participará en la reunión, dice Aragonès

El dirigente republicano ha insistido durante su comparecencia en que no se trata de vetar a nadie sino de que la delegación esté formada por miembros del Govern. También ha declarado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará tanto en la previa como en la propia reunión.

En cuanto a la participación del vicepresidente de la Generalidad, el neoconvergente Jordi Puigneró, Aragonès se ha mostrado partidario, pero el dirigente separatista, mano derecha de Puigdemont, ha declinado participar. Según Aragonès, el acuerdo de gobierno indica que la delegación nacionalista debía estar formada por miembros del ejecutivo autonómico, detalle que en Junts niegan.

Puerta abierta y agenda de máximos

A pesar de su tono duro, Aragonès mantiene la puerta abierta a la participación de JxCat, pero siempre que asuman que los integrantes de la comitiva tienen que ser miembros del Govern. También ha insistido en la agenda sobre la amnistía y la autodeterminación para evitar las críticas por la exclusión de dos expresos, Turull y Sànchez. Sea como fuere, el Govern podría tener los días contados, dado el profundo y abrupto desencuentro.

La postura de JxCat

Junts asegura que Aragonès y ERC han incumplido el acuerdo de gobierno. En ese sentido, el secretario general de la formación neoconvergente, Jordi Sànchez, ha emitido un mensaje en Twitter en el que se reproduce un párrafo de dicho acuerdo: "La delegación será elegida por consenso y nombrada por el Govern con voluntad de que represente la pluralidad del proyecto independentista y tiene la voluntad de representar y defender los grandes consensos a favor de la autodeterminación y la amnistía de la mayoría del 80% de la ciudadanía".