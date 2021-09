El expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido está en conversaciones con el PP para su reingreso en el partido tras militar durante más de dos años en Ciudadanos, según afirma El Mundo. La dirección nacional ve bien permitirle que se vuelva a afiliar, aunque está por determinar qué papel tendría en la estructura del partido, señala este diario.

Desde la Comunidad de Madrid no terminan de creerse esta noticia. "No sabemos si eso será cierto. No creo que nadie lo llegue a entender", señalan a Libertad Digital fuentes cercanas a la presidenta madrileña. "Es la persona que perpetró la mayor traición que se recuerda al partido y además a las puertas de unas elecciones. Nadie entendería algo así".

Según informa El Mundo, en el entorno de Garrido no confirman que haya habido una petición de reingreso formal, pero sí señalan que mantiene un "enorme cariño" por el PP, en el que conserva "muchos amigos". Asimismo, apuntan que ahora ejerce una "actividad profesional privada" y que, aunque se afiliara, "no tiene intención de volver a la política activa".

La marcha de Garrido provocó en su día una tormenta política tanto por las formas como por el fondo de su decisión. No informó previamente al PP, al que pilló por sorpresa cuando hizo público su anuncio: el presidente Pablo Casado se enteró en un mitin. Es más, tal y como explicaron en su día fuentes populares a Libertad Digital, "nos dijo que no quería ir ni al Congreso ni al Senado, que quería formar parte de la lista para las elecciones europeas en un puesto del uno al cinco, y Casado le dio el cuatro", afirmaban recordando que él mismo había "declarado varias veces que estaba muy agradecido". La noticia se conoció justo el día en que el Boletín Oficial del Estado publicó las listas a las elecciones europeas.

Garrido fue presidente de la Comunidad de Madrid cuando Cristina Cifuentes dimitió por el caso máster. En abril de 2019 se dio de baja del PP para incorporarse a las filas del partido entonces capitaneado en Madrid por Ignacio Aguado. Y lo hizo después de que Isabel Díaz Ayuso fuera elegida cabeza de cartel de los populares para las elecciones autonómicas de aquel año.