El Partido Popular de la Región de Murcia ha llevado este jueves a un notario hasta la rambla del Albujón para "acreditar que la compuerta al bombeo está cerrada y la rambla sigue vertiendo al Mar Menor millones de litros de agua contaminada al día, millones de litros que están matando lentamente al Mar Menor". El PP asegura que esta prueba "desmonta las mentiras de Pedro Sánchez con el Mar Menor" y pone en evidencia "el incumplimiento doloso de sus obligaciones".

Según la portavoz popular en Murcia, Miriam Guardiola, la "inacción del Gobierno de España está dejando morir lentamente el Mar Menor" porque se ha acreditado que "el Ministerio para la Transición Ecológica está permitiendo que cada día se viertan 30 millones de litros de vertidos contaminantes con 5 toneladas de nitratos".

Guardiola también ha asegurado que "la ministra Teresa Ribera ha engañado a los murcianos porque hace tres semanas de su llegada a la Región y no ha hecho absolutamente nada por el ecosistema, vino a hacerse la foto y nunca más se ha sabido". De hecho, ha recordado que, además, "la ministra se comprometió a reunirse con los colectivos del Mar Menor una vez al mes, pero se demuestra, una vez más, que no responde a su palabra".

Ante esta situación, el PP ha exigido la celebración con urgencia de una mesa bilateral entre Sánchez y la Región de Murcia, como ya ha solicitado el presidente López Miras, para abordar temas de urgencia y soluciones para el Mar Menor.

"La Región de Murcia no es menos de Cataluña y para Pedro Sánchez la situación del Mar Menor no es una prioridad, pero para el Gobierno regional sí lo es", por lo que "exigimos una respuesta urgente porque la cuestión del Mar Menor es una cuestión de Estado y no puede esperar más", ha aseverado Guardiola.