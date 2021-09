Nuevo encontronazo de Irene Montero con una ministra del ala socialista del Gobierno de Pedro Sánchez; en este caso con la titular de Sanidad, Carolina Darias. El motivo, el aborto y la objeción de conciencia de los médicos.

Las declaraciones de la ministra de Igualdad están motivadas por una noticia que publicó este miércoles la Cadena SER: "Un hospital público (de Madrid) se negó a realizar un aborto pese a la inviabilidad del feto y el riesgo para la mujer". Según afirmaba la emisora de Prisa, "todos los ginecólogos del centro son objetores de conciencia y consideraron el caso como una interrupción voluntaria del embarazo que la mujer, geriatra del propio hospital, tuvo que tramitar por su cuenta en una clínica privada".

Montero ha afirmado este jueves, precisamente en una entrevista en la SER, que regulará la objeción de conciencia de los médicos en el caso del aborto – algo a lo que se ha opuesto Darias- porque considera que el "principal obstáculo" con el que se encuentran las mujeres que quieren interrumpir su embarazo es el "mal uso" de esa objeción. Montero ha avanzado que el borrador de reforma de la ley de salud sexual y reproductiva estará listo en diciembre y garantizará que las mujeres que quieran abortar puedan hacerlo en la sanidad pública.

Para garantizar este derecho, la ministra de Igualdad considera necesario regular la objeción de conciencia de los sanitarios que "en la práctica se está usando para impedir el derecho efectivo al aborto en los centros públicos". Una opinión que no comparte la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que, tal y como recoge Efe, ha asegurado que su departamento no tiene "ninguna intención" de modificar la regulación del derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario para no practicar abortos.

"Lo he hablado con el presidente del Gobierno y la ley del aborto hay que reformarla y creo que es evidente que la objeción de conciencia es el principal obstáculo por el mal uso de esa objeción", ha respondido Montero.

"Es un derecho que respetamos"

La noticia publicada por la SER tuvo este miércoles respuesta por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Su portavoz Enrique Ossorio explicó, a preguntas de los medios, que "hay un principio en nuestro ordenamiento jurídico y es que los médicos tienen derecho a la objeción de conciencia. Y ese es un derecho individual de cada uno de ellos, es un derecho fundamental, recogido en la Constitución, y que nosotros respetamos".

Ossorio señaló que lo que hizo la Comunidad de Madrid en este caso es "derivar a una clínica privada, facilitó un recurso asistencial" a esta mujer "donde pudo llevar a cabo ese proceso". El portavoz del Ejecutivo madrileño destacó que "ha habido un informe del Colegio de Médicos donde destaca que el personal de ginecología y obstetricia de ese hospital actuó de acuerdo al protocolo con esta persona, que era un caso de bolsa rota".

"No voy a obligar a ningún médico"

La propia presidenta ha comentado este caso este jueves en la sesión de control de la Asamblea de Madrid al ser preguntada por ello por la portavoz de Más Madrid, Mónica García. Díaz Ayuso ha defendido que ella no obligará "a ningún médico de la Sanidad pública madrileña a practicar un aborto contra su conciencia".

"Desconozco el caso del que me habla, pero créame que yo no voy a obligar a ningún médico de la Sanidad Pública madrileña a practicar un aborto contra su conciencia, que es el motivo por el cual fue compañero suyo de carrera, una persona que empezó a estudiar Medicina para salvar vidas y no para hacer lo contrario", ha manifestado la presidenta regional.

Isabel Díaz Ayuso ha trasladado que con ella "no cuenten" y, aunque desconoce el caso y respetado "todo", ha insistido en que no va a obligar "a un médico a ir contra su conciencia". "A lo mejor usted si, yo es que la tengo muy tranquila", ha zanjado.