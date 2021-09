El Partido Popular espera que el convención nacional sea el "punto de partida" para reforzar la figura de Pablo Casado como "la única alternativa" al Ejecutivo de Pedro Sánchez. La cita también pretende para "ensanchar el PP a izquierda y a derecha" con la vista claramente puesta en los socialdemócratas críticos, la mayor parte exvotantes de Ciudadanos, sin olvidar tampoco el caladero de Vox.

La Convención Nacional tiene un formato itinerante. Arrancará este lunes en Santiago de Compostela, pasará por Valladolid, Madrid, Sevilla, Cartagena y culminará el sábado 2 de octubre en Valencia, con la reunión de alcaldes y presidentes autonómicos, y finalmente el domingo 3 de octubre será el gran acto final en la plaza de toros de Valencia: "Es una cita que nadie quiere perderse y será recordada como el punto de partida del inicio del camino a la Moncloa de Pablo Casado".

Entre las estrellas invitadas al Comité Nacional están el canciller de Austria, Sebastian Kurtz; el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario, Margaritis Schinás; el expresidente del Consejo Europeo Donald Tusk; el ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy, José Manuel Durao Barroso o los expresidentes de México y Colombia.

También acudirán personalidades de la cultura como el Premio Nobel Mario Vargas Llosa y representantes del ambos lados del espectro ideológico que el PP espera conquistar como el exportavoz de Cs, Juan Carlos Girauta, y el expresidente de Vox, Alejo Vidal Cuadras. Todo ello, sin olvidar a los expresidentes populares, Mariano Rajoy y José María Aznar, que no compartirán escenario. Rajoy estará el lunes en Santiago de Compostela, mientras que Aznar intervendrá junto a Casado el jueves, 30 en Sevilla. Todos "han acudido a la llamada de Casado", señalan fuentes del partido, "lo que demuestra el gran respaldo a su proyecto".

A la reunión de presidentes autonómicos acudirá finalmente la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha acortado su viaje a Estados Unidos para poder asistir a la reunión de barones el día 2 en Valencia. La que no acudirá al final de la convención es la exportavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha rechazado su invitación: "no se me ha invitado a trabajar, sino a aplaudir en la clausura".

El regreso del PP al Gobierno

El cónclave sirve para "preparar el regreso del PP Gobierno de España" y "será la mayor convocatoria lanzada en la historia reciente del partido con la participación de toda la sociedad civil para ensanchar el PP a su izquierda y derecha alrededor de un proyecto centrado en lo que España necesita", explican esas mismas fuentes. "Fortalecerá una alternativa moderada y reformista que recupere la fortaleza institucional, la propiedad económica y la liberta igualdad que ha deteriorado la coalición PSOE-Podemos."

Desde el PP también destacan que a lo largo de los últimos seis meses, han recibido a más de medio millar de expertos, gestores, académicos de distintos ámbitos que han participado en medio centenar de seminarios. Además, tras la semana de la convención, "se desarrollará un trabajo de debate por toda España" para que las propuestas surgidas del cónclave se conozcan en todos los rincones de nuestro país