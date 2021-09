Macarena Olona: "No nos fiamos del Partido Popular"

En una semana especialmente convulsa, con Vox como protagonista de buena parte de la actualidad, la secretaría general del grupo en el Congreso, Macarena Olona, atiende a Libertad Digital para hablar sobre lo que le puede ocurrir a Carles Puigdemont después de ser detenido y puesto, posteriormente, en libertad, a la espera de que se decida sobre su extradición.

Carles Puigdemont fue detenido el jueves en Cerdeña y está pendiente su posible extradición. ¿Es una buena noticia para España?

Su detención es una noticia extraordinaria, aunque hay que tomarla con mucha prudencia porque todavía hay un largo recorrido judicial por delante.

¿Qué recorrido?

Si algo nos demuestran los antecedentes es que no jugamos en un campo favorable para España porque hemos perdido una batalla esencial: la del relato en el exterior que decidieron no dar los gobiernos de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez. La partida no está ni muchísimo menos ganada, aunque hay un escenario más favorable porque ya no hablamos de un delito de sedición sino de rebelión, que sí está reconocido en el resto de países europeos, por lo que ya no hay excusa para no entregarlo a España.

¿Es una mala noticia para el Gobierno?

Tengo serias dudas de si esta cuestión se abordó en la famosa mesa de la infamia, de la traición entre el Gobierno de España y de la Generalidad catalana, y que pueda serles de interés que rinda cuentas en este momento porque Puigdemont es un estorbo para el presidente catalán, Pere Aragonés.

Acusan al Gobierno de estar instalado en la ilegalidad, ¿por qué?

La concesión de los indultos es algo extraordinariamente grave. Este Gobierno está situado en una permanente rebeldía democrática. Gracias al recurso de Vox, el Tribunal Constitucional ha anulado el primer estado de alarma. Es un varapalo judicial que habría bastado para que un Gobierno con un mínimo de decencia hubiese dimitido en bloque al día siguiente. Y aquí la recién nombrada ministra de Justicia, Pilar Llop, salió a insultar a los magistrados del Constitucional que, después conocimos, habían sido presionados para fallar en contra del recurso de Vox.

¿Es más eficaz una oposición en los tribunales que en el Congreso?

Nunca se debería hacer política con la Justicia. Eso es algo que Vox no hace bajo ningún concepto. Nunca ha habido una orden política de llevar a los tribunales algo insostenible para obtener un rédito político o porque se necesita un titular. Lo que sí es cierto, y así me lo han reconocido miembros del PP y del PSOE, es que hasta nuestra llegada nunca se habían ejercido acciones judiciales de uno contra el otro y eso Vox lo ha roto por completo. El PSOE sí se ha querellado sin éxito contra nosotros por una motivación política.

Si se consuma el asalto al CGPJ seremos como Venezuela

Ha denunciado que el Gobierno quiere ilegalizarles, ¿qué pruebas tiene?

Se están dando pasos de manera torticera fabricándolos para llegar a ese punto y la ministra de Justicia, cuando lo denuncié, no me lo negó. Pero estamos preparados, daremos la batalla y podemos estar tranquilos mientras no se consume el asalto al poder judicial porque, si se consuma, y para eso es necesario el acuerdo del PP, la situación va a cambiar por completo y nos podríamos asemejar a dictaduras como la cubana o la venezolana, donde todo se perdió cuando lograron el asalto al poder judicial. Si es así, habremos perdido el dique de contención que están siendo los jueces independientes.

Pero el PP rechaza pactar con el PSOE si no se cambia la Ley para que los jueces elijan a los miembros del CGPJ.

El acuerdo ya se había alcanzado y después lo que hemos visto es distintos cambios de actitud del PP en función de lo que les preocupaba, no del interés general de España. No nos fiamos del PP porque se acaba de cumplir un año del día que Cayetana Álvarez de Toledo fue cesada como portavoz parlamentaria por denunciar ese acuerdo.

Las encuestas les empujan a llegar a acuerdos en las autonomías y a nivel nacional. ¿Gobernarán juntos?

Hemos demostrado que las relaciones personales no influyen en la toma de decisiones de Vox a la hora de pensar en los españoles. Se ha visto en Andalucía, Murcia o Madrid. Lo que pedimos es que se adelanten elecciones allí donde el PP gobierna con Cs porque, si algo ha demostrado este último partido, es que no se puede confiar en él. El propio José Luis Ábalos ha confirmado que Inés Arrimadas mintió cuando dijo que no iba a presentar una moción de censura en Madrid.

¿Se ve como ministra del Interior o de Justicia?

Es un escenario que ni me planteo. Mi final feliz a esta etapa transitoria de servicio a los españoles no es el puesto de ministra, no sé si antes de llegar a ese final voy a ocupar una responsabilidad en Moncloa. Lo que tengo claro es que tiene que decidirlo Santiago Abascal, que es la persona en la que confío plenamente, que lo hará pensando en el interés de los españoles.

He recibido amenazas de muerte

Denuncian estar siendo señalados y estigmatizados por sus adversarios políticos y por los medios…

Por supuesto que los medios son responsables de la sangre que vierte Vox porque, cuando determinados medios están manipulando y acusando falsamente lo que representa, dice y hace Vox, esto llega a la ciudadanía de una forma directa. Recibí incluso amenazas de muerte cuando se publicó que yo había dicho que los homosexuales tenían que ir a terapia cuando considero repulsivo poner en la misma frase "homosexuales" y "terapia".

Tienen una relación difícil con los medios.

Vox respeta la función pública esencial que desempeñáis. Y puedo poner ejemplos: gracias a una propuesta de Vox, esta semana, los periodistas habéis podido volver a desempeñar esa función con normalidad precovid en el Congreso de los Diputados. Y sólo Vox ha registrado una reforma de la Ley para protegeros en vuestra labor como medios informativos en una investigación en los casos, por ejemplo, de corrupción.

Se les ha comprado con Podemos por su negativa a responder a la prensa en asuntos incómodos.

En Vox atendemos a los medios de comunicación en todas las comparecencias que realizamos en el Congreso sin ningún tipo de cortapisa, no vetamos a ningún tipo de periodista, incluso cuando se produce una pregunta que es claramente una manipulación y una conversión del periodista en un activista político, como una compañera tuya que, durante una rueda de prensa de Iván Espinosa, aporreó el mobiliario del Congreso dando énfasis a la afirmación que estaba diciendo. Aún así contestamos y no hacemos ningún tipo de veto.

Pero esta semana ha protagonizado un encontronazo con una periodista que le preguntaba si considera adecuado llamar bruja a una diputada socialista.

Cuando se produjo esa contestación a esa periodista, a quien nunca identifiqué, fue en un contexto de extraordinaria tensión: el presidente en funciones del Congreso expulsó ilegalmente a un diputado de nuestro grupo. Fui a tomar el aire y diez o doce periodistas me paran y me preguntan y les atiendo durante diez minutos, incluido esa periodista, que ya me formuló esa pregunta y le contesté. Después me volvió a parar cuando estaba yendo al servicio y es cuando me doy la vuelta y muestro mi indignación. Pero no sabía ni quién era. Su propia cadena la ha identificado y ha aprovechado para acusarme de hostigarla y acosarla verbalmente y me preocupé en lo personal, por eso hablé con ella y necesitaba saber que no se sentía de esa forma.

Los medios son responsables de la sangre que vierte Vox

¿Por qué se indignó?

Era una indecencia que le hicieran esa pregunta precisamente a quien ha sufrido una agresión en el Congreso cuando una diputada de ERC me llamó fascista, me gritó al oído y me escupió sin que se tomaran medidas. Los medios de izquierdas justifican todo cuando se trata de alguien de Vox, pero sufrí una agresión y no lo voy a permitir porque va en mi dignidad, también como mujer, porque no soy menos mujer que las mujeres de izquierda que nos miran por encima del hombro.

Ha sido también víctima del acoso de los antivacunas en redes sociales por publicar una foto en la que sale vacunándose del covid, al igual que su diputado, el doctor Juan Luis Steegmann, al que acusaron de cobrar de las farmacéuticas por defender las vacunas. ¿Es Vox antivacunas?

Vox no es antivacunas, es evidente si tenemos en cuenta cuál ha sido nuestra posición coherente y unánime respecto a la vacunación covid. Vuestro medio también está siendo objeto de una campaña salvaje como la que yo viví, y como la que vivió Steegmann, con una manipulación incierta y falsa. Yo sufrí una campaña en redes sociales como nunca he conocido, lo que me lleva a pensar que hay determinadas campañas que utilizan a personas y sus sentimientos, en concreto el miedo, y que están organizadas, pero eso no es Vox.

¿Por qué se les vincula a ese movimiento?

Hay que distinguir entre las personas que tienen miedo de ponerse la vacuna, como es lógico, porque hay tal incertidumbre, tales anomalías en el proceso de fabricación, tales informaciones y hay tal Gobierno, que es lógico que haya personas que pongan en cuestión lo que dice. Yo me contagié por fiarme del Gobierno y acudir a un acto público a principios de marzo de 2020 que se permitió porque el Gobierno dijo que no había riesgo. Me vacuné porque soy mamá de un bebé y viajo muchísimo, pero me vacuné encomendándome porque no sabía si iba a tener un trombo al día siguiente. Lo que no imaginé es que tendría personas al día siguiente deseándome que me diera un trombo. Fue muy duro.

Pero esa línea no se cruzó por votantes de Vox. Hubo votantes, a los que entiendo, que no compartieron que yo subiera esa fotografía y me dijeron simplemente que les había hecho sentir sola y señalada. Pero no es lo mismo que los negacionistas de la pandemia. Yo he perdido a mi padrastro en enero e Ignacio Garriga ha perdido a su madre, como es el caso de muchas personas que han perdido a seres queridos por el covid, y negar la pandemia me parece una barbaridad.