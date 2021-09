En una entrevista en Es la Mañana de Federico, Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho que le "gustaría que volviera el Casado que me convenció a mí para que volviera al PP y que no se mueva más y no se vaya. Eso necesita más que reuniones, fotos y el apoyo de líderes extranjeros".

La exportavoz del PP ha manifestado que le gustaría que, en su partido, "se acabara el compadreo con el nacionalismo, la política RAC1", pidiendo que se combata "al nacionalismo en todos los frentes", amén de finiquitar la "sumisión moral" ante la izquierda, dando la "batalla cultural": "Eso es decir que defendemos la presunción de inocencia de hombres y mujeres por igual, que vamos a decir 'no' a todas las iniciativas que busquen dividir a los españoles. 'No' al guerracivilismo, 'no' a la memoria democrática y a esas iniciativas".

Álvarez de Toledo también ha dicho que Casado "tiene que apoyar de manera entusiástica y pública la candidatura de Isabel Díaz Ayuso": "Todo este episodio de ataques soterrados a Ayuso me parece pueril, reflejo de sentimientos que tienen que ver más con la psicología que con la ideología".

La diputada popular ha explicado también su ausencia en la Convención Nacional del PP, al que estaba invitada, ha dicho, pero a la que descartó asistir para "ir a aplaudir". Sobre su partido y el proyecto actual, Álvarez de Toledo ha insistido en pedir que "se acaben los vaivenes, las vacilaciones" y que "vuelvan la valentía y el compromiso con la verdad". "Hace falta un proyecto político para España", ha afirmado.

Como es habitual en ella, Álvarez de Toledo ha defendido "la Constitución" –"no es el problema ni su reforma la solución. Lo que ha fracasado en España es la política"– y ha criticado la política que se ha hecho en España, "la peor imaginable: hemos tenido una izquierda sectaria y una derecha cobarde". Además, ha afirmado que seguirá "ejerciendo la política" porque tiene "un compromiso con las personas que me votaron", por un lado, y, por otro, porque "todas estas ideas que he enumerado son las que me dijo a mí Pablo Casado para convencerme para volver al PP. No es un acto de fe: las elecciones de Madrid son la prueba de que es un modelo que funciona. Con lo cual, no tengo ningún problema de incoherencia ni de convicción".

A preguntas de los oyentes, Álvarez de Toledo ha dicho que no se ha ido de Cataluña y que de hecho su principal "motivación política" es lo que pasa allí con el constitucionalismo. En su opinión, es esencial "revertir el repliegue del Estado" en la región y denunciar que el nacionalismo es una "ideología reaccionaria". Para Álvarez de Toledo, el Estado "debería ser una fábrica de constitucionalistas en Cataluña y en otros territorios" y hacer aflorar el constitucionalista "con toda la potencia del Estado".

El acuerdo con Vox

Preguntada por la posibilidad de acuerdos PSOE-PP en el futuro, Álvarez de Toledo ha dicho que ella nunca ha descartado "grandes acuerdos constitucionalistas" si España no fuera un país con "un guerracivilismo que lo contamina todo" y que "alienta la izquierda de una manera feroz". Por todo ello, no lo ve de forma "inmediata".

Sí ha destacado que Casado, a la hora de gobernar, "va a tener que tomar una decisión, si forjar" una gran coalición o "plantear una gran alternativa de centro derecha". Y en su opinión, esa segunda opción, ese acuerdo con Vox, requiere dos cosas. De un lado, "no demonizar y no contribuir a la demonización de un posible socio, existente y real" y "probable, según las encuestas", y también "anticipar lo que puede llegar a ocurrir si hay centro derecha" que gobierne en España" y lo que puede hacer el nacionalismo y la izquierda. "Hay que empezar a pensar seriamente en lo que puede pasar el día después", ha dicho Cayetana Álvarez de Toledo, que también ha vuelto a lamentar los ataques ad hominem que lanzó Casado a Abascal en el discurso de la moción de censura, que considera un "error".

En su opinión, ese discurso provocó que "se volaran los puentes con la dirección de Vox" y también "con los votantes". "Los resultados en Cataluña fueron la demostración", ha afirmado.

Volver a la primera línea

Al final de la entrevista, Cayetana ha señalado que le encantaría estar "en primera línea política" y ha vuelto a insistir en la necesidad de que el Casado que la cautivó regrese "y no se mueva más". "La prueba de una voluntad firme y un compromiso con la construcción de la alternativa es que apoye a Ayuso", ha considerado, "no tiene ningún sentido lo que está pasando. Sería enormemente beneficioso para el partido, para el centro derecha".

En su opinión, el respaldo de Casado a Ayuso "sería la prueba de su propio compromiso con la batalla ideológica y la valentía en el liderazgo".