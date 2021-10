Ángela Rodríguez, nueva secretaria de Estado de Igualdad | EN MAREA

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA – Cocemfe) asegura que el nombramiento de Ángela Rodríguez como nueva secretaria de Estado de Igualdad, en sustitución de Noelia Vera, "es una indecencia".

Rodríguez es conocida por sus apariciones estelares en Telecinco, durante la emisión del documental "Rocío, contar la verdad para estar viva", pero también por haber llamado "puta coja" a una compañera con discapacidad en el año 2015. Un desagradable episodio que desató la ira de un sector de Podemos -que incluso reclamó su destitución como secretaria de Coordinación e Igualdad de la formación morada-, pero también de distintas asociaciones con discapacidad.

Ya por aquel entonces, FAMMA reclamó su cese inmediato, alegando que "este tipo de personas no caben en política y no está preparada para ostentar un cargo público". Hoy, cinco años después, no sólo ven con perplejidad que Rodríguez no haya abandonado la política, sino que tienen que soportar que la ya diputada de Podemos siga ascendiendo tanto en el partido como en la propia estructura del Estado.

"No todo vale en política"

"Es una indecencia, no todo vale en política -lamenta Javier Font, presidente de FAMMA-. Hay que tener respeto a las personas y, sobre todo, a los más vulnerables". A su juicio, es más que evidente que "una persona de estas características no puede ocupar un puesto tan importante y de alta representación del Estado" y llama a la reflexión sobre la imagen que puede dar "al exterior y a las propias instituciones y organismos que de ella dependen".

"Es totalmente deleznable que se nombre a una persona que tiene en su mente algo tan retorcido", denuncia visiblemente indignado por el hecho de que el Gobierno haya decidido premiar un comportamiento de este tipo: "Estamos luchando contra todo este tipo de actos de vandalismo verbal y se está produciendo todo lo contrario: se encumbra a aquellas personas que faltan el respeto a otras. Me parece increíble, aunque desgraciadamente ya estamos acostumbrados a que en este Gobierno pasen cosas increíbles".

"Menos palabras y más hechos"

Nada más conocer su nombramiento, Ángela Rodríguez prometió en su cuenta de Twitter luchar por los "derechos de todas, todos y todes". Sin embargo, Font lamenta que se olvide de las personas con discapacidad, por las que, según denuncia, el departamento que dirige Irene Montero está haciendo muy poco. "A los hechos nos remitimos: los índices de violencia de género en personas con discapacidad, por ejemplo, no están siendo tratados como se debería", advierte.

Con todo, el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid tan sólo tiene un mensaje para la nueva secretaria de Estado de Igualdad: "Menos palabras y más hechos". Y es que, según Font, lo único que ha demostrado hasta ahora es que "no conoce la realidad de este colectivo" y que únicamente deja "titulares bochornosos".