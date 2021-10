Este fin de semana ha trascendido el fichaje del ex portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona como vicepresidente de Iberdrola: una decisión que se conocía en plena escalada del recibo de la luz, uno de los temas que más daño están haciendo al Gobierno de Pedro Sánchez. Varios socialistas utilizaron las redes sociales para distanciarse en lo posible del socialista e incluso tiraron de hemeroteca para desacreditar a su compañero. Idéntica reacción tuvieron algunos miembros de Podemos.

Desde el partido, responden al incómodo fichaje diciendo que el socialista no tiene vínculos con la actual dirección del PSOE: "No nos representa ni tiene vinculación alguna con esta dirección, y desde luego nos ha sentado mal", aseguran fuentes socialistas a Efe.

Varios representantes del PSOE admiten el malestar por este nombramiento, insistiendo en desvincularse del exdiputado en la Asamblea de Madrid. "Carmona solo representa a Carmona", asegura un diputado del Congreso.

En público, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha asegurado que su partido no conocía con anterioridad el nombramiento y le ha animado a "dar respuestas" tras su fichaje. Gómez, en una entrevista en Radiocable, ha afirmado que no es "una buena señal" para la ciudadanía la vinculación entre el PSOE y la empresa energética en esta situación. Así, considera que lo que hagan excargos del partido "no define" la política de su formación.

"Todos sabemos lo que son las puertas giratorias, la vinculación entre lo público y lo privado, dónde está el límite, la compatibilidad e incompatibilidad de los cargos públicos. Cada uno que lo vincule de la manera que lo considere oportuno. Nosotros lo tenemos claro", ha sostenido. El PSOE es "mucho más", ha dicho, y ha insistido en que el Gobierno está "centrado" en resolver el problema de la luz.

El fin de semana, tras trascender la noticia, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, comentó en Twitter que no tiene nada "contra Iberdrola ni contra Carmona", pero el fichaje le parece "un mal mensaje el que emiten ambos".

No tengo nada contra Iberdrola ni contra Carmona. Pero si se confirma la noticia de su fichaje, me parece un mal mensaje el que emiten ambos. https://t.co/i09Aa4AgIC vía @el_pais — Santos Cerdán León (@santicl) October 3, 2021

Por su parte, Odón Elorza dijo en la misma red social que el nombramiento de Carmona por Iberdrola confirma la opinión que tiene del exconcejal madrileño "desde hace años" y añadió: "No hay palabras".

No debería pasar factura electoral una decisión personal de quien hace tiempo que no representa al PSOE y a su militancia. Pero es necesario expresar que tal decisión es impropia de un socialista. — Odón Elorza (@odonelorza2011) October 3, 2021

"No debería pasar factura electoral una decisión personal de quien hace tiempo que no representa al PSOE y a su militancia. Pero es necesario expresar que tal decisión es impropia de un socialista", señaló.

Podemos: "Hay que echarlo"

Desde Unidas Podemos y la izquierda en general también ha habido críticas, como la de Pablo Echenique.

Este lunes, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha asegurado que el PSOE debería echar del partido a Carmona ante la "indecencia" de su fichaje.

"Lo coherente sería echarlo del partido o que se fuera", ha lanzado Asens en una entrevista en TVE para censurar que esta incorporación se produzca "en medio de la guerra por el precio de la luz y la ofensiva de las eléctricas" al Gobierno.

Doctor en Ciencias Económicas y profesor, Carmona fue diputado de la Asamblea de Madrid desde 1999 a 2003 y de 2011 a 2015, además de portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid hasta su destitución el 4 de agosto de 2015 por parte de la Comisión Permanente de la Ejecutiva del PSOE de Madrid.