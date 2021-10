El portavoz de Vox en el Congreso y vicesecretario de Exteriores del partido, Iván Espinosa de los Monteros, ha explicado este miércoles en Es la mañana de Federico de esRadio que en el evento que celebrarán este fin de semana, "Viva 21", habrá actuaciones musicales: "Es sorprendente el número de artistas que no son de izquierdas. Más bien lo contrario. Y que no son separatistas. Más bien lo contrario".

"Viva 21" será, según Espinosa de los Monteros, "una reunión de afiliados, simpatizantes y votantes con un doble objetivo: se va a celebrar la diversidad dentro de la unidad de España", "y luego va a haber un discurso importante de Santiago Abascal". En lo que se refiere a la parte lúdica del evento, habrá espectáculos de sevillanas y jotas aragonesas, un concierto de Sherpa –el ex de Barón Rojo–, otro del rapero G Babe y también sesiones de Dj.

El portavoz parlamentario de Vox ha dicho que su partido hará "todo lo posible para ampliar espectros: que la gente sea de izquierdas o de derechas y que puedan actuar con total naturalidad". "De mi época, músicos de los ochenta-noventa, una gran mayoría no es de izquierdas –ha insistido–. No digo que sean de Vox, pero no son de izquierdas. Es una batalla que no se ha dado y creo que es importante que Vox contribuya a ello. Haremos todo lo posible por desestigmatizar a quien no sea de izquierdas, sea artista o no".

Con respecto al discurso de Abascal, Espinosa ha señalado que será "importante" porque, según el portavoz parlamentario de Vox, "va a marcar un punto de inflexión en la Agenda 2030, y vamos a presentar la Agenda España, un contraste contra esa agenda que no ha votado nadie, pero se está aplicando".