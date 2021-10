Iván Espinosa de los Monteros se ha felicitado en Es la Mañana de Federico por el segundo gran éxito de Vox tras el varapalo del Constitucional al Gobierno por el cierre del Congreso de los Diputados durante el segundo estado de alarma por la pandemia del coronavirus y ha dicho que "los servicios jurídicos del partido, con Macarena Olona a la cabeza, han hecho un extraordinario trabajo y están haciendo un gran servicio a España". "El trabajo que están haciendo Vox incluso antes de llegar a las instituciones está siendo clave", ha asegurado.

Sobre la cara de Cuca Gamarra cuando felicitó a Vox, Espinosa de los Monteros ha dicho que "quiero creer que era sincera. Nosotros agradecemos las felicitaciones de otros partidos sobre todo porque no son habituales".

"Esta ley en cualquier país del mundo sería impresentable y en España es especialmente hiriente, porque en España se ahorra esencialmente a través de la vivienda", ha asegurado el portavoz de Vox en el Congreso sobre la ley de vivienda que ha anunciado el Gobierno. "Es un profundo desprecio a la propiedad privada", ha sentenciado.

El también vicesecretario de Exteriores de Vox ha insistido en que "lo que hay que hacer es liberar suelo" y "favorecer la creación de nuevas promociones". "Sánchez estuvo en Nueva York hace poco reuniéndose con fondos de inversión. Si tú les prometes una cosa en su cara, y luego vienes aquí y haces lo contrario, esos señores (…) te van a decir: ‘Me has engañado dos veces, pero no me vas a engañar tres’", ha añadido.

"Viva 21"

Espinosa de los Monteros también se ha referido a "Viva 21", "que es una reunión de afiliados, simpatizantes y votantes con un doble objetivo: se va a celebrar la diversidad dentro de la unidad de España", con raperos incluidos, "y luego va a haber un discurso importante de Santiago Abascal".

Ese discurso será "importante" porque, según el portavoz parlamentario de Vox, "va a marcar un punto de inflexión en la Agenda 2030, y vamos a presentar la "Agenda España", un contraste contra esa agenda que no ha votado nadie, pero se está aplicando".

Ataques de la izquierda a la prensa

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados también ha criticado que el diputado de ERC Gabriel Rufián se negara a contestar a las preguntas de un periodista en una rueda de prensa porque "era de un medio que no le complacía".

Ha recordado que Rufián hizo lo mismo que el diputado de Podemos Pablo Echenique hace unos días. "¿Hemos visto un gran escándalo de los periodistas?", se ha preguntado Espinosa de los Monteros que ha señalado que cuando "Macarena Olona contestó a una periodista de La Sexta se montó un escándalo".

"Rufián, que pertenece a un partido bigolpista, cuenta con un doble rasero" ha dicho el portavoz de Vox en el Congreso. Cree que hay "cinismo" al "atacar a Olona y cuando los demás hacen algo lo pasan por alto". "Con Echenique llueve sobre mojado, una agresividad contra la prensa", ha apuntado.

También ha comentado "cómo Podemos está infectando al PSOE desde el punto de vista intelectual". Ha contado que está conociendo "muchos socialistas que 20 años más tarde los oyes hablar y casi los votarías". "De las cosas que te dicen en privado es la tristeza de ver cómo el PSOE se ha convertido en el partido sanchista", ha indicado.

"Desestigmatizar a quien no sea de izquierdas"

En el turno de preguntas, Espinosa de los Monteros ha subrayado que "es sorprendente el número de artistas que no son de izquierdas. Más bien lo contrario. Y que no son separatistas. Más bien lo contrario". El portavoz parlamentario de Vox ha dicho que su partido hará "todo lo posible para ampliar espectros: que la gente sea de izquierdas o de derechas y que puedan actuar con total naturalidad". "De mi época, músicos de los ochenta-noventa, una gran mayoría no es de izquierdas –ha insistido–. No digo que sean de Vox, pero no son de izquierdas. Es una batalla que no se ha dado y creo que es importante que Vox contribuya a ello. Haremos todo lo posible por desestigmatizar a quien no sea de izquierdas, sea artista o no".

Finalmente, el también vicesecretario de Exteriores del partido se ha referido a las sentencias del Constitucional contra el Gobierno por la gestión del estado de alarma y del confinamiento: "Esto tiene dos consecuencias: una clara caída del prestigio de nuestros gobernantes, de nuestro Gobierno, al que le ha enmendado la plana el TC, y dos, van a ser más cuidadosos. La próxima vez tendrán más cuidado, pedirán informes más claros y se atendrán a la literalidad de la ley. ¿Que no podemos revertir lo que ha pasado? Eso es imposible".