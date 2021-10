Un Tezanos "sorprendido" cuestiona su imputación por no haberse resuelto el recurso de la Abogacía

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, está "sorprendido" por su imputación por presunta malversación, según explican a Libertad Digital fuentes de su entorno. Tras conocer su citación para el 29 de octubre, las fuentes consultadas manifestaban su sorpresa por una decisión judicial a la que, según él, "no ha lugar".

El motivo es que la citación judicial se produce, no sólo "de espaldas" al informe de la Fiscalía solicitado el archivo del recurso de Vox, sino también cuando "está pendiente el recurso de inadmisión solicitado por la Abogacía del Estado hace aproximadamente un mes" y que debe resolver la Audiencia Provincial de Madrid.

Que el juez instructor número 29 de Madrid le haya citado sin esperar a que se resuelva esta cuestión es un motivo de indignación del responsable del CIS, cuyo entorno explica que la misma sorpresa existe en la Abogacía del Estado y en la Fiscalía. Tanto en la dirección del CIS como fuentes de Moncloa y PSOE achacan este movimiento a la "búsqueda de protagonismo del juez instructor" y consideran que "el caso va a quedar en nada" porque la formación querellante no tiene indicios de delito que apoyen su acusación de malversación y porque, de haberse producido "no se podría demostrar".

El PSOE ignora su Código Ético

Es el motivo por el que los socialistas no han querido en esta ocasión cumplir a pies juntillas el Código Ético del partido que obliga a elevar la cuestión a la Comisión de Éticas y Garantías para estudiar una posible suspensión cautelar de militancia. Las fuentes cercanas a Tezanos aclaran que "se trata de una investigación, no una imputación" y sostienen que se levantará después de la declaración de Tezanos ante el juez.

El asunto enturbió la última reunión de despedida de la Ejecutiva Federal -de la cual formó parte Tezanos hasta 2019-, antes de su renovación en el 40 Congreso Federal del PSOE de una semana. En rueda de prensa desde Ferraz, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, echó el freno al código ético porque "acabamos de conocer la noticia, de momento no hay ninguna otra decisión. Es un proceso que en su momento tendrá lugar y afecta a todos los militantes según sus propios estatutos".

Narbona defendió las encuestas del CIS: "por mucho que quieran atacar al CIS y toda su actuación, a pesar de todas las sospechas, el CIS acierta bastante más que otros mecanismos de consulta o de encuesta". Y se preguntó: "sería interesante saber si Vox habría presentado esa querella si los resultados hubieran sido más proclives a su formación y se hubieran distanciado de la victoria del PSOE de acuerdo con esas encuestas".

Y aprovechó su última rueda de prensa en la sede socialista para atacar a Vox por haber presentado la querella contra Tezanos: "es un partido que no tiene propuestas serias y las que tiene no se corresponden con las decisiones de los españoles y recurre a la Justicia una y otra vez como arma principal de su acción política. No olvidemos que Vox también fue el partido que se ha querellado contra el estado de alarma durante la pandemia". En resumen: cierre de filas y ataques a Vox y al juez.