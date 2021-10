Aragonès: "La negociación con Sánchez culminará con la independencia reconocida por la UE y el Estado"

El presidente de la Generalidad, Pere Aragonès. | Generalidad de Cataluña

Pere Aragonès está firmemente convencido de que el diálogo con el Gobierno culminará con la amnistía de los golpistas y con un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado que dará paso a una Cataluña independiente. Y así lo explica siempre que puede. La última vez, en el diario argentino La Nación, donde ha vendido que el Gobierno de Pedro Sánchez "reconoce" la existencia de un "conflicto" que se debe resolver en un referéndum.

Así, el presidente regional asegura en el periódico bonaerense que "hay un reconocimiento de las dos partes en los acuerdos que dan inicio a este proceso de negociación entre Cataluña y España. Y parten de tres premisas: la primera es que hay un conflicto político; la segunda es que se debe resolver políticamente y, finalmente la propuesta de resolución debe ser puesta a votación por la ciudadanía. El gobierno de España no ha hecho ninguna propuesta concreta de resolución del conflicto político, no proponen una reforma federal, ni un estatuto de autonomía. Quizá en el futuro lo proponga. Nuestra propuesta es que se haga un referéndum precedido de una ley de amnistía para acabar con la represión".

Aragonès no tiene ningún reparo en declarar que "hay instrumentos en la Constitución para que se pueda llevar a cabo un referéndum de esas características" y ya explica que en dicho referéndum sólo podrán votar los ciudadanos de Cataluña "independientemente de su origen". Es más, aboga porque "todos quienes, aunque no tengan la nacionalidad española al día de hoy, pero que residan en Cataluña, deberían poder votar". Y también votarían, según el esquema separatista, "los catalanes que viven en el exterior, pero que han tenido su última residencia en Cataluña". Con esas reglas, el dirigente de ERC está convencido de ganar ese referéndum.

Niega que en Cataluña haya una grieta entre separatistas y no separatistas. A su juicio se trata de un "conflicto ya polarizado entre la sociedad española y la sociedad catalana" y que "el proceso de negociación culminará finalmente con una Cataluña independiente que será reconocida por la Unión Europea y también por el Estado español".

En relación a la grieta, la periodista insiste y plantea el ataque y la agresiones separatistas a miembros de S'ha Acabat en la Universidad Autónoma en los siguientes términos:

"¿Teme una escalada de violencia en la sociedad civil? Me refiero por ejemplo al enfrentamiento de esta semana en la Universidad Autónoma de Barcelona entre independentistas con el grupo S’ha Acabat".

Dicho "enfrentamiento" no preocupa a Aragonès, que dibuja un panorama idílico en Cataluña: "Más allá de algunos episodios puntuales, que es más una polarización ideológica que otra cosa, la sociedad catalana es una sociedad que admite la diferencia. No se trata de dos comunidades enfrentadas en un mismo territorio. No ocurre que los que estamos a favor de la independencia solo nos relacionemos con los independentistas. En los entornos familiares, profesionales, con nuestros amigos, hay diversidad de opiniones".