Javier Fernández-Lasquetty ha criticado en Es la Noche de Dieter la opacidad con la que el Gobierno está gestionando los fondos europeos, con información que no comparte ni con las comunidades autónomas: "Es alucinante y no puede admitirse", ha dicho el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, "pero es muy coherente con lo que hace el gobierno" con este dinero que debe llegar de Europa

"Nos tiene metidos en una mezcla de oscurantismo, dudas e incertidumbres", ha señalado poniendo como ejemplo que ni tan siquiera "ha aclarado con qué procedimiento se van a elegir unos proyectos y otros no" y también que "nadie nos ha hablado del acuerdo con la Comisión Europea" que este lunes revelaban algunos medios.

"Es lo de siempre -ha recalcado-, con Pedro Sánchez, lo que no es mentira no te lo cuentan", un comportamiento que para el consejero no es admisible tratándose de los fondos europeos y "de una cantidad tan grande" de dinero. "Se podían tomar el tema con más seriedad y de una forma más franca y abierta", ha lamentado.

Sobre la "descapitalización"

Lasquetty también ha hablado de una de las polémicas de los últimos días, la llamada "descentralización" que el Gobierno quiere impulsar para sacar instituciones de Madrid. Para él "es una idea tan absurda como vieja y usada, a los socialistas de cuando en cuando les da por estas cosas", ha dicho, recordando que "esto mismo lo decían Maragall y Zapatero hace 15 años".

Pero tal y como ha recordado, "hace 15 años ya no hicieron nada y si esto lo dice ahora Pedro Sánchez es porque está en una estrategia de agitar el odio hacia Madrid", generando "la animadversión de los demás españoles como si por culpa de Madrid no les fuera bien a los demás, cuando es exactamente al revés", ha dicho.

Finalmente, ha añadido que tiene "ganas de ver a Pedro Sánchez sentado con los sindicatos de la función pública, a ver cómo les explica los cambios de puesto de trabajo" que implicarían estos traslados.

Endeudarse "sin límites"

El consejero popular ha comentado también la situación de la economía española y, sobre todo, la espiral de crecimiento de la deuda pública y sus riesgos. Según ha dicho "el Gobierno se ha acostumbrado a endeudarse sin tasa ni límite porque lleva un bono al Banco Central Europeo y le dan dinero", ha explicado, pero "eso se llama vivir a crédito y cuando deje de suceder o España hace un ajuste importante o no habrá dinero para cubrir los gastos".

Fernández-Lasquetty ha recordado que "sólo el Gobierno" prevé un incremento en el gasto del 28% el próximo año y lo hace porque "cree que el dinero le cae del cielo", pero esa situación se va a acabar "cuando se acaben las compras masivas de deuda" del BCE, algo que va a ocurrir pronto porque estas compras de deuda tienen los días contados porque "ya hay inflación".