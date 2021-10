Casado ofrece renovar los órganos institucionales salvo el CGPJ y el Gobierno "da la bienvenida a la rectificación"

La falta de acuerdo entre PSOE y PP para renovar el CGPJ, coincidiendo con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado pactados por el Gobierno y los separatistas, ha centrado la sesión de control al Gobierno.

El líder del PP, Pablo Casado, ha aprovechado este hecho para afear a Pedro Sánchez sus acuerdos con ERC o Bildu, mientras rechaza pactar con la oposición, y le ha ofrecido renovar todos los órganos institucionales que aún están pendientes, como el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas, pero sacando de su propuesta el CGPJ.

"Renovemos ya los demás órganos constitucionales, como nos obliga la Constitución, en un procedimiento que no socavó el PSOE", le ha reclamado Casado a Sánchez, excluyendo de al órgano de gobierno de los jueces. Propuesta que lanzaba después de acusarle de ser un "radical" y un "sectario", asegurando que su Gobierno "es una catástrofe para España".

Mano tendida que el presidente del Gobierno rechazaba acusándole de "tener una visión ventajista de la legalidad": "Cumpla con toda la legalidad democrática", respondía, instándole a pactar ya la renovación del órgano de gobierno de los jueces, no sólo el resto de instituciones, después de reprocharle haber dado por quebrada a España perjudicando, decía, los intereses del país.

Ofensiva del Gobierno al PP

La cuestión la retomaba en su pregunta la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, al pedirle "renovar el resto de órganos constitucionales mientras deciden avanzar en la despolitización de la Justicia", al tiempo que ha criticado la falta de respuesta de Pedro Sánchez, ausente ya en ese momento de la sesión de control por tener que viajar a La Palma.

"Están instalados en el rincón del no", le respondía la ministra "no se oculten, no se escondan, cumplan su responsabilidad constitucional si de verdad se pretenden un partido de gobierno, ayuden a la renovación de las instituciones constitucionales que es lo que nuestro país necesita de ustedes", remataba.

En la misma línea, la ministra de Justicia, Pilar Llop, aprovechaba su intervención para insistir en la exigencia de que el PP cumpla con el mandato constitucional: "Han acatado la Constitución, han firmado un código ético en esta Cámara, están vinculados por la ética y deben proceder a la renovación del órgano de gobierno de jueces y juezas".

Bolaños llamará al PP

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, recogía el guante lanzado por Pablo Casado, hora y media después de la negativa de Sánchez, y anunciaba que esta misma mañana llamará al PP para negociar la renovación de todos los órganos constitucionales, incluido el CGPJ.

"Estamos encantados de que el PP haya rectificado su posición de bloqueo", aseguraba Bolaños, obviando que el líder de la oposición ha excluido de su oferta un posible acuerdo sobre el órgano de gobierno de los jueces. "Nuestra idea es renovar todos los órganos porque así obliga la Ley y la Constitución; la Ley y la Constitución no obliga a renovar sólo los órganos que al PP le apetece", insistía.