El Tribunal de Cuentas tumba el aval de la Generalidad a los independentistas

El Tribunal de Cuentas ha decidido rechazar el polémico fondo complementario de riesgo dotado de 10 millones de euros de dinero público para avalar, a través del Instituto Catalán de Finanzas, las multas de más de 5 millones impuestas por el órgano fiscalizador a 34 ex altos cargos de la Generalidad. La intención del gobierno separatista era la de avalar a 29 de ellos para evitar embargos. Entre ellos se encuentran el líder de ERC, Oriol Junqueras y el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont.

La magistrada instructora, Esperanza García, ha tomado esta decisión después de solicitar sin éxito a la Agobacía del Estado un informe sobre la legalidad de este fondo. El Tribunal de Cuentas buscaba conocer si en opinión de la Abogacía la Generalidad podía hacerse cargo de las responsabilidades contables de estos dirigentes separatistas teniendo en cuenta que es la administración autonómica perjudicada. La Abogacía respondió que no procedía su respuesta.

La semana pasada, los grupos separatistas lograron su tramitación vía proyecto de ley gracias al apoyo del PSC que justificó su respaldo apelando al informe no vinculante del Consejo de Garantías Estatutarias que daba luz verde a este fondo aunque junto al aviso de que debería ser "excepcional y muy limitado en el tiempo". No era desde luego la intención del consejero de Economía que ya dejó claro en un pleno que el objetivo no era otro que blindarse ante posibles ilegalidades futuras: "Nos dotamos de un mecanismo que permita garantizar el restablecimiento de la libertad para hacer política sin miedo en Cataluña", dijo Giró en sede parlamentaria.