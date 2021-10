El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reprochado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez que utilice a Madrid como "el villano adecuado para obtener rédito político" a través de la "confrontación". En estos términos se ha expresado durante una entrevista en TVE, en la que ha insistido en que "como Ayuso, comparte el sentimiento de incomprensión" ante el comportamiento del Gobierno de la Nación por la partida destinada a Madrid en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Que se invierta en Cataluña, en Valencia, me parece fenomenal, pero no entiendo que un catalán reciba un 85% de inversión per cápita más que un madrileño", ha reiterado a continuación. Martínez-Almeida sostiene que "no tiene sentido que en Cataluña se invierta el doble que en Madrid".

Así, mantiene que "el sentimiento de agravio en Madrid está justificado". Y no solo por los PGE, ha continuado, sino también "por los mensajes injustos, la estigmatización y el estado de alarma unilateral de la pandemia". "Se trasmitieron mensajes profundamente injustos como la bomba vírica o el impuesto a los madrileños", ha insistido Almeida, que está convencido de que el Gobierno sigue entendiendo que "Madrid es el villano adecuado para conseguir rédito político en el resto del país".

Sobre Sánchez: "Hay que tener cuajo"

También ha reprochado a Pedro Sánchez, el "cuajo" que a su juicio tiene por utilizar la figura del Rey emérito como "señuelo para no hablar de sí mismo": "Hay que tener cuajo para pedir a cualquier otro explicaciones. Una persona que no ha explicado lo que pasó con Delcy Rodríguez, por qué fue en Falcon a una boda, o por qué no explica tantas y tantas cosas", ha asegurado. "Si pides explicaciones, si te eriges en censor de la moralidad, lo primero, da ejemplo", ha zanjado Almeida.

El alcalde madrileño también ha considerado que "hay que hablar menos del emérito en este sentido" y apuesta por "valorar más la obra que hizo desde el punto de vista político, y no usarlo como señuelo para no hablar de uno mismo".

A Calviño "se le está poniendo cara de Solbes"

Almeida asegura que el Gobierno de la Nación se "equivoca" con la situación económica, ya que el Instituto Nacional de Estadística (INE) "ha rebajado la previsión de crecimiento, el FMI ha rebajado la previsión de crecimiento, las cifras no son las que se preveían, y los gastos se están disparando".

Por ello, Almeida considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "comete los mismos errores que el expresidente Zapatero, y a Nadia Calviño se le está poniendo cara de Pedro Solbes", el exministro de Economía. "Empezaron negando la crisis, luego disparando el gasto público y España acabó en una situación complicada de la que el PP la tuvo que sacar", ha advertido.

En este sentido, el regidor ha afeado al Ejecutivo que niegue "una situación económica complicadísima" así como "negar la inflación que se va a producir, y tomar medidas populistas". A renglón seguido ha apuntado que se puede llegar a producir "la situación de 2009".