Las víctimas desenmascaran la estrategia de Otegi y Pedro Sánchez: "Es como si Hitler pidiera perdón"

Cuando la izquierda se prepara para celebrar los 10 años desde que ETA dejó de matar, el portavoz de los proetarras ha realizado este lunes una declaración pública que algunos pretenden vender como un perdón a las víctimas. "Sentimos su dolor y, desde ese sentimiento sincero, afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido", dice ahora Arnaldo Otegi, el mismo que reclama la excarcelación de los asesinos cada vez que tiene oportunidad.

Mientras algunos celebran sus palabras, aquellos que han sufrido en sus propias carnes la barbarie terrorista recuerdan, sin embargo, que lo importante son los hechos. "¿Quién le cree? -se pregunta Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)- Es absurdo". A su juicio, si Otegi estuviera realmente arrepentido, debería empezar por "reconocer que ningún atentado tuvo justificación, pedir perdón por ser el altavoz de los terroristas y contribuir a esclarecer los más de 300 asesinatos sin resolver".

En la misma línea se pronuncia Consuelo Ordoñez, presidenta de Covite, que reconoce que "no se puede negar la obviedad, que es que Otegi jamás había hecho unas declaraciones como éstas". Sin embargo, insiste en que no sólo llegan tarde, sino que, además, no son suficientes: "Para creernos esas palabras, debemos ver hechos. Y esos hechos son: dejar de referirse a los asesinos como presos políticos, dejar de pedir la excarcelación de los que están en la cárcel y que cesen inmediatamente los homenajes".

Los verdaderos motivos

"La declaración de Otegi es como si hoy se levantase Hitler y pidiera perdón por los asesinatos cometidos. Tiene la misma credibilidad que tiene cualquier asesino", añade Francisco José Alcaraz, presidente de Voces contra el Terrorismo (VCT). El también diputado de Vox asegura que no cree en la palabra de los terroristas y subraya que, si realmente hubiera arrepentimiento, "cumplirían íntegramente las condenas y revelarían quiénes son los autores de todos los asesinatos".

Por eso, Alcaraz está convencido de que la declaración de Otegi únicamente responde a una estrategia perfectamente trazada para "blanquear a ETA y dejar impunes los crímenes de la banda", puesto que sus herederos políticos "tienen que ser parte de la negociación en los Presupuestos Generales del Estado y Bildu es imprescindible para la gobernabilidad de Sánchez".

El presidente de Dignidad y Justicia, que también califica de "falsarias y de una hipocresía elevadísima" las palabras de Otegi, aporta una explicación más: "Creo que existe una clara contraprestación con el Gobierno actual, en el sentido de que los acercamientos de presos tienen que traer aparejados, por parte de Sortu y de Bildu, muestras de solidaridad con las víctimas, porque si no, no tendría sentido que les hubieran acercado".

Las "malignas" declaraciones de ZP

En este "toma y daca" que describe Daniel Portero, entra en juego precisamente la entrevista que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero concede este lunes a El Periódico de Cataluña, en la que pide a las víctimas que pasen "de la coexistencia pacífica a la convivencia".

"Zapatero forma parte de la partida de ajedrez, porque él fue el que inició las conversaciones con los terroristas. Un amigo de ETA como lo fue Zapatero, que incluso llamó hombre de paz a Otegi, evidentemente tiene que seguir su estela -explica-. Ambos buscan lo mismo, que es la equidistancia entre víctimas y verdugos".

Al igual que el resto de las víctimas, Portero se muestra indignado con sus palabras: "Yo no conozco a ninguna víctima violada y asesinada a cuya familia se le pida que conviva pacíficamente con su violador. Lo que pide Zapatero es absurdo, pero vamos, como todas sus ocurrencias que, como siempre, no solamente son peregrinas, sino malignas".

"Pobrecillos… Se tienen que reinsertar"

"Yo no sé en qué mundo vive. Primero se atribuye la disolución de ETA -que fue una derrota policial- y ahora nos pide a las víctimas que hagamos un esfuerzo y que convivamos con nuestros asesinos tan felices… Realmente me parece indignante", lamenta la presidenta de la AVT.

Araluce asegura que las declaraciones de Zapatero lo único que demuestran es que algunos viven en "el mundo al revés" y de ahí precisamente su enfado: "A las víctimas se nos exige lo que no se les exige a ellos. Quieren pasar página y ya está, aquí no ha pasado nada". Por eso, denuncia la doble vara de medir de un Gobierno. "No importa que las víctimas sigan humilladas y sigan sufriendo, que para eso son víctimas. Y, mientras tanto, ponemos el foco en los terroristas, que pobrecillos… Se tienen que reinsertar a la sociedad y tienen que seguir con sus vidas adelante", ironiza.