El PSC pide "revisar" las funciones del Tribunal de Cuentas en su intento de atraer a ERC

"España es una democracia sólida pero eso no quiere decir que no se puedan perfeccionar algunos mecanismos de funcionamiento", ha afirmado este lunes el líder del PSC, Salvador Illa, poniendo como ejemplo casualmente el Tribunal de Cuentas. Apenas una semana después de que el órgano fiscalizador haya tumbado el mecanismo de aval improvisado por la Generalidad para hacer frente a las multas millonarias contra altos cargos separatistas, Illa ha planteado en una entrevista en rac1 que sería necesario "revisar como funciona" dicho tribunal.

"Su tarea de judicialización posiblemente estaría mejor ubicada en ámbitos estrictamente judiciales y no tenemos que tener miedo a revisar cosas que pueden funcionar mejor", ha respondido Illa a la pregunta de "si el Estado de derecho tiene un problema con el Tribunal de Cuentas". El dirigente del PSC ha tratado de apartarse de la decisión anunciada por la delegada instructora, Esperanza García, defendiendo que su grupo parlamentario siempre se ha posicionado a favor del aval presentado por el Instituto Catalán de Finanzas porque "pedimos un informe al Consejo de Garantías Estatutarias y fue muy claro diciendo que se ajustaba a la Constitución y al Estatut".

En un intento por despreciar aún más la decisión tomada por el Tribunal de Cuentas, Illa ha incidido en que el órgano fiscalizador no informó de su resolución a la Abogacía del Estado sin mencionar que la Abogacía se había negado previamente a emitir un informe respecto a la legalidad del llamado fondo complementario de riesgo dotado de 10 millones de euros.

El aviso sobre los PGE

En plena negociación del Gobierno de Pedro Sánchez con ERC a nadie se le escapa que la multa millonaria a la que principalmente el partido de Oriol Junqueras ha tenido que hacer frente para evitar embargos no ha sentado nada bien en las filas de su socio de investidura. A la espera de conocer si el Tribunal de Cuentas dará por válidos los avales presentados a última hora del viernes por ERC y Junts, el partido de Junqueras sigue insistiendo en que el Gobierno de Pedro Sánchez no está haciendo gestos suficientes al independentismo si busca su apoyo para los PGE.

"No está generando las condiciones favorables para la negociación, no está haciendo su trabajo", ha avisado este lunes la portavoz del partido en Cataluña, Marta Vilalta. En ERC que aún no ha decidido si presentará enmienda a la totalidad al proyecto presupuestario, señalan como maniobras imprescindibles "el respeto a la lengua catalana", es decir, blindar el catalán en la futura ley estatal audiovisual y avanzar en la segunda cita de la mesa de negociación de la que, a juicio de la portavoz Vilalta, el PSOE "ha intentado escapar" durante el congreso del PSOE celebrado este fin de semana. "No sería la primera vez que tumbamos unos presupuestos", ha amenazado la dirigente separatista.