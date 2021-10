Sánchez niega a Casado que vaya a excarcelar a más de 200 etarras

Pedro Sánchez ha vuelto a hacer una promesa sobre cuál será su postura en el futuro. Con un "no rotundo" ha respondido a Pablo Casado en la sesión de control. El líder popular le preguntaba si va a excarcelar a más de 200 etarras para que "le apoyen los presupuestos", en referencia a las palabras del líder pro-etarra Arnaldo Otegi, quien ha afirmado que "si para que salgan 200 presos, tenemos que apoyar los presupuestos, los apoyaremos". Sánchez ha añadido que "en España lo que impera es el imperio de la ley". Casado también le ha recordado que la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurúa, estuvo condenada por enaltecimiento del terrorismo. El líder de los populares también buceaba en la hemeroteca para recordar otra de las promesas históricas de Sánchez: "no, nunca pactaremos con Bildu".

El presidente del Gobierno le respondía afirmando que ellos nunca van a utilizar el terrorismo. "No lo hicimos cuando existía y no lo haremos ahora". Sánchez ha añadido que el "fin" de ETA ha sido "un éxito y una victoria de la democracia" para luego añadir que "es cierto que había un presidente del Gobierno socialista y un lehendakari socialista". "No entiendo cómo la derecha no entiende esto como una victoria".

Casado le pregunta por los burdeles de los ERE

En su primera pregunta, Pablo Casado ha aprovechado el debate sobre la abolición de la prostitución. "¿Usted cree que estamos aquí para hablar de abolir la prostitución? ¿Con las subvenciones del PSOE andaluz gastados en burdeles? ¿Con los escándalos de las menores tuteladas en Mallorca?", insistía el líder popular. El presidente obviaba el tema y prefería hablar de la recuperación económica.

Casado hace un negro balance de las promesas de Sánchez en la clausura del 40º Congreso Federal del PSOE. "Después de tres años en el Gobierno lo único que tiene que ofrecer para el futuro es derogar la reforma laboral, que utilizar para los ERTES, derogar la ley mordaza, que utilizaron para expulsar a miles de inmigrantes, y abolir la prostitución", sentenciaba el líder del PP.