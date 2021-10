Abascal acusa a Sánchez de "convertirse en el flautista de Hamelín" de la inmigración ilegal

Después de que el Consejo de Ministros haya aprobado una reforma de la ley de extranjería para favorecer la regulación de 7.000 menas llegados a nuestro país, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado a Pedro Sánchez en la sesión de control de "haberse convertido en el flautista de Hamelín" provocando un efecto llamada con su política migratoria. El presidente del Gobierno le ha reclamado "no crispar ni dividir" para "ser la mitad de patriota de lo que reclama al resto".

"No puede haber barrios y calles seguras si no hay fronteras seguras", alertaba Abascal, recordando que en los últimos días dos policías han sido agredidos por inmigrantes ilegales, entre ellos el agente que fue atacado cuando circulaba en metro y no se defendió para evitar que le acusaran de violencia policial. El líder de Vox vinculaba la llegada de extranjeros ilegales con la detención de yihadistas en Cataluña.

El presidente Pedro Sánchez optaba por responder atacando: "No sé si crispar, dividir, odiar, confrontar es para usted patriotismo, ojalá fuese la mitad de patriota de lo que reclama al resto de sus señorías". Sánchez presumía después de haber logrado en 2021 la tasa de criminalidad más baja de la serie histórica al haber aumentado el número de efectivos policiales en 10,000 durante los últimos tres años, haber incrementado un 20% su salario y haber elaborado un plan de infraestructuras para garantizar su "dignidad laboral" con 600 millones de euros para los próximos años.

En su turno de réplica, Abascal reclamaba al presidente "hablar como padre" a aquellos españoles que tendrán que "recibir a su hijo con una cuchillada en el cuello o a su hija violada por aquellos a los que ustedes llaman y mantienen", provocación ante la que no recibió respuesta puesto que Sánchez renunció a replicarle.

Batería de preguntas al Gobierno

Vox ha registrado una batería de preguntas al Gobierno para intentar esclarecer los últimos ataques cometidos por inmigrantes ilegales en España, concretamente en Alicante, Melilla, Almería o Cuenca, que el partido ha contabilizando en 37 casos de robo, hurto o atentado contra la autoridad.

El partido pregunta "¿qué medidas va a adoptar el Ejecutivo a través del Ministerio del Interior para paliar la situación de inseguridad que se está viviendo en las calles de Cocentaina?" o "¿Cómo accedieron a nuestro país las personas detenidas en la reyerta callejera? y ¿En qué fecha? o ¿Cuántas detenciones se han practicado?".