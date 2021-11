"La guerra es total, a muerte", afirman en El País sobre la crisis abierta por Génova con Isabel Díaz Ayuso por presidir el PP madrileño. A nadie se le escapa a estas alturas que las filtraciones interesadas desde la sede nacional del partido para desacreditar a la presidenta de la Comunidad de Madrid en su carrera para presidir el PP de Madrid van en la línea de poner a su candidato y dejar fuera a Ayuso quien, con todo merecimiento tras su apabullante victoria en las elecciones del 4-M, se ha ganado el poder disputar el puesto.

Ahora las filtraciones van en la línea de que sea el alcalde de Madrid el que aspire a presidir el partido regional y desde Génova ponen de ejemplo al alcalde de Zaragoza, que con toda probabilidad será el presidente del PP de Aragón. José Luis Martínez-Almeida ya dijo este martes que él no había dicho que Ayuso no podía ser la presidenta del PP de Madrid, aunque según los medios afines a Génova el alcalde se deja querer traicionando de esta forma a la presidenta Ayuso.

La crisis surgió, si seguimos el hilo de las filtraciones, con el viaje de Isabel Díaz Ayuso a Estados Unidos en las fechas de la Convención Nacional del PP, una cita que visto lo visto sirvió para poco más que el encumbramiento de Pablo Casado y Teodoro García Egea. Ya entonces la presidenta regional prometió fidelidad al líder del PP.

Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el bloqueo de Ayuso a Egea en Whatsapp, nada más y nada menos. "Si quieres presidir el partido y bloqueas al secretario general no es la mejor forma de demostrar que eres la mejor para hacerlo", cuentan desde el círculo más cercado a Casado, según el diario de Prisa. Un asunto que dejó zanjado la propia presidenta, según contó El Mundo, diciendo que ante "el afán por confundir, me veo obligada a los que me habéis escrito al otro teléfono, que es para emergencias, que es en éste donde sigo hablando con todos". ¿Asunto zanjado? Parece que para Génova no, que siguen molestos con el dichoso bloqueo.

También hablan de una remota candidatura conjunta entre los ayusistas y los casadistas. Según fuentes del Gobierno regional, éste no lo vería mal, pero cuentan que son los que están dentro, el presidente interino, Pío García Escudero, Ana Camins, secretaria general del PP en Madrid, y Pablo Carromero, presidente del comité electoral, los que no quieren moverse de la silla.

Sea lo que sea, apuntan a que una reunión entre Ayuso y Casado podría zanjar la crisis, pero ese encuentro parece lejano. "No está prevista una reunión entre ambos, lo que no quiere decir que no pueda producirse", transmite una fuente de la confianza de la presidenta de Madrid.

La propia presidenta ha asegurado en una entrevista en El Confidencial que ha hablado con Casado de su candidatura antes de hacerla pública y ha defendido que quiere presidir el partido en Madrid para contagiar la "ilusión del 4 de mayo" y que no entiende la polémica con la dirección nacional por lo que deja claro que no se va a enfrentar a nadie por ese asunto. "Con Almeida, menos".

Primarias entre Ayuso y Almeida

"Hasta aquí hemos llegado", es el textual que sacan en ABC de la batalla campal entre Génova y la Puerta del Sol. Dicen que en la sede nacional del PP ya se han cansado de Ayuso y apoyarán un proceso abierto de primarias, para que el alcalde de la capital, Almeida, pueda competir con la presidenta de la Comunidad.

En Génova no se quieren apear del calendario previsto: "El congreso de Madrid será en mayo", aseguran al diario de Vocento. Una nimia diferencia de dos meses entre lo que quieren unos y otros, pero se trata más de un pulso político que, según la dirección nacional, quiere provocar Ayuso para dejar en evidencia una supuesta debilidad del tándem Casado-Egea. "Aquí hay algo más, que se nos escapa, pero no vamos a consentir que nos desafíe, ni mucho menos que nos eche un pulso", avisan desde la dirección nacional.

En El Mundo hablan de "alerta Defcon 2" en el PP y que Casado ha dado "vía libre" al secretario general del partido, Teodoro García Egea, para gestionar los congresos territoriales, incluido el de Madrid.

En el diario de Unidad Editorial hablan de una posible "tercera vía" para que no lideren el PP madrileño ni Ayuso ni Almeida, aunque este último está tomando ventaja para Génova. Desde la Puerta del Sol acusan a Egea de estar "colonizando el partido a través de la renovación del poder territorial y de intentar minusvalorar el caudal político" de Ayuso ya que "es la única presidenta autonómica que no preside también el partido en su comunidad".