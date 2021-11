La portavoz del gobierno catalán, Patrícia Plaja, está desatada y crecida. No contenta con haber retirado la acreditación del director del portal e-Notícies, Xavier Rius, por preguntar sobre los "chistes" sexuales de dos supuestos humoristas de TV3 con la reina Letizia y la princesa Leonor como víctimas, aprovechó la última rueda de prensa tras la reunión del gobierno catalán para acusar de "machista" y "racista" al periodista.

Plaja aseguró que Rius utilizaba las comparecencias ante la prensa de ella y los anteriores portavoces para deslizar discursos con contenidos "machistas y racistas" que nada tenían que ver con los asuntos abordados en dichas ruedas informativas.

El episodio que detonó la censura de la Generalidad fue que el periodista preguntara a Patrícia Plaja por las "bromas" de los "humoristas" Jair Domínguez y Lluís Jutglar, que en un programa de TV3 difundido en las redes sociales fantaseaba con que la reina y la princesa, una menor de edad, les practicaran sexo oral. La pregunta de Rius fue la siguiente: "¿Usted se imagina que yo le dijera que lo que me gustaría es que me la chupara o que me la chupara una menor? Eso es lo que han hecho dos humoristas de TV3, que es un medio público".

Tras cargar contra Rius, la portavoz anunció en tono de amenaza que está revisando las acreditaciones de prensa para "mejorar el funcionamiento" y que habrá dos tipos de pases, "fijos y puntuales". También avanzó que va a preparar un decálogo sobre el comportamiento de los periodistas en las ruedas de prensa de la Generalidad "con las normas mínimas de sentido común", decálogo para cuya elaboración contará, según dijo, con el Colegio de Periodistas y los habituales de las ruedas de prensa. Entre ellos figura, por ejemplo, el exdiputado de ERC Joan Puig, quien cobró fama por asaltar la piscina de Pedro J. Ramírez y que ahora dirige un digital en Cataluña.